Resno opozorilo policije ob vračanju otrok v šole

čim več časa namenite prometnovarnostni vzgoji otrok in temu, kar je za varnost otrok zelo pomembno (npr. pomen barv na semaforju, osnovna prometna pravila, še posebej pri prečkanju, hoji, kolesarjenj, opozorila na nevarnosti na šolskih poteh, uporaba odsevnika oziroma kresničke ter rumene rutice), tovrstno vzgojo pa naj obnavljajo tudi skozi celotno šolsko leto – pri prometnovarnostni vzgoji naj bodo otrokom vzor in tudi sami upoštevajo cestnoprometne predpise;

dosledno upoštevajte, da morajo otroci imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe, razen če v šolo prihajajo v območju umirjenega prometa in v območju za pešce, in če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki (sicer pa so lahko spremljevalci tudi otroci, starejši od 10 let, in mladoletniki, če to dovolijo otrokovi starši, skrbniki oziroma rejniki);

neposredno v prometu preverite, kaj vaš otrok zna in zmore, ne samo na šolski poti, ampak tudi na sprehodu, na kolesu ali v avtomobilu (otroci lahko samostojno sodelujejo v cestnem prometu šele, ko se starši prepričajo, da otroci razumejo nevarnosti in so seznanjeni s prometnimi razmerami);

pri prevozu otrok jih morate dosledno zavarovati z varnostnimi pasovi oziroma jih prevažati z uporabo ustreznih zadrževalnih sistemov (otrok, manjši od 150 cm, mora biti zavarovan z ustreznim zadrževalnim sistemom, ki je primeren otrokovi telesni masi).

Najmlajši šolarji se vračajo v šolske klopi, okoli šol je zato pričakovati povečan vrvež. FOTO: Blaž Samec, Delo

spoštujete cestnoprometne predpise ter vozijo strpno in pazljivo;

bodite v prometu še posebej pozorni na otroke in njihovo nepredvidljivost ter temu prilagodite tudi način vožnje (na šolskih poteh posebej previdno, počasneje in na zadostni varnostni razdalji), zlasti pa bodite pozorni v bližini vrtcev, šol in tam, kjer se morebiti igrajo otroci oziroma bo njihova udeležba v cestnem prometu večja;

parkirajte pravilno, saj z nepravilno ustavitvijo ali parkiranjem ne samo ovirate, temveč tudi ogrožate otroke;

izogibajte se rabi mobilnega telefona med vožnjo, ki nevarno preusmerja pozornost od ceste in dogajanja v prometu;

posebej pozorni bodite tudi pri vožnji mimo na vozišču ustavljenega vozila, ki je posebej označeno za prevoz skupine otrok in ima vključene varnostne utripalke, ker otroci vstopajo ali izstopajo (za vozila, ki vozijo po istem smernem vozišču, vožnja v takšnem primeru ni dovoljena, vozniki vozil, ki vozijo mimo po smernem vozišču za vožnjo v nasprotni smeri, pa morajo voziti z zmanjšano hitrostjo in posebno previdno ter po potrebi ustaviti vozilo).

V torek, 26. januarja, se v devetih od 12 statističnih regij ponovno odpirajo vrtci in šole za učence prve triade, pred novim prvim šolskim dnevom pa ima policija posebno sporočilo za šolarje in njihove starše.Ob vračanju najmlajših v vrtce in šolske klopi policija pričakuje večjo dinamiko prometa pešcev, predvsem otrok, ki so najranljivejši udeleženci v cestnem prometu. Še posebej vozniki, pa tudi drugi udeleženci v prometu, bodo soočeni s ponovno udeležbo otrok v cestnem prometu. Pričakovati je, da bodo otroci te najmlajše starostne skupine precej razigrani in zaradi ponovnega snidenja s sošolci (pre)pogosto nepozorni in neskoncentrirani na svojo okolico, tudi na promet.»Zaradi tega pozivamo vse udeležence v prometu, ki smo odrasle, odgovorne osebe, bodimo vsaj te 'prve šolske dni' še posebej pozorni v cestnem prometu. Največjo pozornost med vožnjo namenimo na in ob šolskih poteh ter v bližini vrtcev in šol ter prilagodimo svojo vožnjo prometno varnostnim razmeram, ki so značilne za naše lokalno okolje.«Starši, če je le mogoče, vsaj te »prve šolske dni« poskušajte zagotoviti spremstvo do šole in iz nje tudi tistim otrokom, ki so sicer lahko v cestnem prometu že samostojni, še pozivajo možje postave.Policisti bodo skupaj s prostovoljci različnih društev in združenj šolarjem nudili pomoč na šolskih potek, v okolici šol in vrtcev pa bodo prve dni pouka poostreno nadzirali cestni promet.Ne pozabite, da z lastnim ravnanjem dajete zgled svojim otrokom.