Resno opozorilo policistov: Ne računajte, da bodo drugi tvegali za vas

Naslednji teden suho in hladneje

V zadnjem času je v slovenskih gorah zapadla velika količina snega, ki je okrepila snežno odejo, hkrati pa se je povečala nevarnost snežnih plazov. Kljub temu nekateri še kar rinejo v gore, zanje in za tiste, ki nameravajo smučati zunaj urejenih smučišč, pa imajo gorenjski policisti posebno sporočilo:»Kandidati za rubriko črna kronika. Velika nevarnost snežnih plazov – sploh zelo obiskana Begunjščica je smrtonosna, pa seveda še marsikateri drug konec v gorah. Ampak ja, eni boste še naprej gonili svoje, samo ne računajte, da bodo drugi brezpogojno tvegali za vas. To odpade.«Danes bo sicer na zahodu in severozahodu zmerno do pretežno oblačno in suho. Drugod bo oblačno, občasno bodo rahle padavine, po nižinah večinoma kot rahel sneg. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od –1 do 3, na Primorskem do 9 stopinj Celzija, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso).Jutri bo delno jasno, v južnih krajih pa pretežno oblačno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne bo od juga oblačnost naraščala. Burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od –6 do 1, v Gornjesavski dolini do –9, na Primorskem do 3, najvišje dnevne od –2 do 3, na Primorskem do 9 stopinj.V nedeljo bo na severu zmerno, drugod pretežno oblačno in večinoma suho, le na jugu bo občasno naletaval sneg. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. V ponedeljek bo oblačno, ponekod bo občasno naletaval sneg. Burja bo slabela. V ponedeljek bo rahlo sneženje ponehalo, od torka do sobote bo suho vreme. V začetku tedna bo na Primorskem pihala zmerna burja. Jutranje temperature bodo pod lediščem, najvišje dnevne pa v notranjosti Slovenije okoli 0 stopinj.