Resnik bi bil pod zemljo blažen med 500 puncami (FOTO)

V Hrastniku in Trbovljah zelo unikatno praznujejo 8. marec: v soboto so se slavljenke mednarodnega dneva žena iz Slovenije, Italije, Belgije, Hrvaške in Nizozemske podale na približno šestkilometrski podzemni pohod, imenovan Punce v jami, po rudniških rovih pod omenjenima občinama.

Udeležba na četrtem pohodu je bila rekordna, pod zemljo se je podalo kar 555 junakinj. Spustile so se tudi več kot 250 metrov pod zemeljsko površje in pot od trboveljskega Ajnzerja do vhoda jame Barbara v Hrastniku prehodile ali pretekle posamično ali v skupinah.

Vili Resnik je delil koledarje. FOTO: Roman Turnšek

Udeleženke so se na koncu podpisovale druga čez drugo. FOTO: Roman Turnšek

Pred startom v podzemni svet jih je ogrela in na razmere globoko spodaj pripravila osebna trenerka Tina Kos, po prihodu skozi cilj pa je punce zmasiral maser Nejc Arnež. Pot je premagalo celo nekaj slepih udeleženk, ki so želele občutiti svet, kjer je doma znameniti podzemni rudarski škrat Perkmandeljc.

Predsednica škrata po ta zadnji

Pohodnicam se je pridružila slovenska predsednica dr. Nataša Pirc Musar. Zanjo in še nekaj povabljenk je predstavnik organizatorja Marko Planinc s hrastniškim županom Markom Funklom pripravil krajši sprejem.

Gremo na funšterc in grenadirmarš! FOTO: Roman Turnšek

Udeleženke je na start vozilo več avtobusov. FOTO: Roman Turnšek

Ogrevanje za šest kilometrov. FOTO: Roman Turnšek

Lani je bila Pirc Musarjeva v Hrastniku na prireditvi v pripravi zasavske jedi funšterc, tokrat se je s čelado in svetilko podala v jamo, le kaj bo naslednja stopnička? »Tekla sicer nisem, smo pa ubrali hitro hojo, kar se na nas ob prihodu na površje tudi vidi. Me je pa ven gnal funšterc, iz jame sem prišla lačna in ga bom vsekakor poskusila. Glede naslednjih izzivov v zasavskih krajih se bo zagotovo spet kaj našlo, čeprav sem tu bila že večkrat. Vedno je lepo, tokrat pa še posebej. Gre za poklon vsem ženskam, ki so tlakovale pot k enakosti, tukaj so bile tiste najbolj goreče. Tudi več kot 500 žensk v jami naj bo poklon vsem rudarjem, ki so opravljali enega najtežjih poklicev na svetu,« je povedala. Pripadla ji je tudi posebna naloga, pravzaprav čast. Kot prva ženska doslej jih je namreč po zadnji plati naložila Perkmandeljcu.

Spustil bi se v jamo

Predsednica si je vzela čas tudi za pogovor s Stanetom Cencem, ki je pred dobrim tednom dni z ženo praznoval 60-letnico poroke, predsednici pa za 8. marec podaril vrtnico. Nekdanji trboveljski funkcionar in družbeni aktivist ji je želel predstaviti svoje videnje današnje Slovenije in ji predlagal, da je čas, da v Sloveniji stvari v svoje roke enkrat vzamejo ženske.

Organizatorji navdušeni nad rekordno udeležbo FOTO: Roman Turnšek

Škrat Perkmandeljc spodbuja predsednico pred vhodom v rov. FOTO: Roman Turnšek

Udeleženke je pozdravila tudi predsednica sindikatov ZSSS Lidija Jerkič, tradicionalno pa so jim podelili različne nazive. Razglasili so najbolj mlečno (najmlajšo) in najbolj izkušeno udeleženko, herc šaflo (najbolj srčna udeleženka), največjo kumaratko (najbolj tovariška udeleženka), krajcngo (udeleženko iz najbolj oddaljenega kraja – prišla je iz Haaga na Nizozemskem). Priznanja je pomagala podeljevati tudi aktualna miss Slovenije Amadea Zupan.

Nepogrešljivi godbeniki FOTO: Branko Klančar

Punce so se prihodu iz jame pomerile v igri Met bata škornja rikverc čez ramo v kuolmkišto ali v prevodu met škornja (znamke Bata) nazaj čez ramo v zaboj za premog. Hrastniški župan pa se je izkazal tudi kot turistični vodnik, saj je udeleženkam razkazal del rudarske zapuščine. Za zabavo pa je skrbel tudi Vili Resnik, ki je razdelil več koledarjev s svojo podobo, povedal pa je, da bi se v prihodnje z največjim veseljem in več kot blažen kadar koli spustil pod zemljo s 500 puncami. Ob prihodu iz jame je dekletom zaigrala Rudarska godba Hrastnik. Po zaključni prireditvi je zbranim zapel še trio Gačniki, tri različne pevske generacije iz iste družine.