Resna situacija v domu starejših, okuženi skoraj vsi

V sežanskem domu upokojencev se spopadajo z izbruhom okužb, potem ko je bil še pred 14 dnevi to eden redkih slovenskih domov brez okuženih. Od skupaj 178 stanovalcev je bilo danes okuženih 166 okuženih, poleg tega pa še 20 od skupaj 110 zaposlenih. Dom je obiskal minister za delo Janez Cigler Kralj in si ogledal tamkajšnje razmere.



Danes testirajo vse zaposlene, zato pričakujejo porast števila okuženih, »tako da bo kadrovska zasedba zelo onemogočena. Že na današnji dan pa je na pomoč v Sežano prišlo 12 zdravstvenih delavcev, pomaga tudi 11 pripadnikov civilne zaščite. Delo tako poteka uspešno, civilna zaščita pa postavlja temelj koordinacije, logistične podpore in tudi pomoči v kadru,« je ob ministrovem obisku povedal poveljnik regijskega štaba CZ za Notranjsko Sandi Curk. Prišla pomoč V Domu upokojencev v Sežani pomagajo štirje koordinatorji zdravstvene nege, ki delujejo v okviru delovne skupine pri ministrstvu za zdravje, med njimi so en sanitarni inženir in tri diplomirane medicinske sestre, ki pomagajo pri strokovnem delu. Prišlo je tudi osem predstavnikov iz več domov za starejše (Nove Gorice, Gradišča nad Prvačino, doma upokojencev Izola in Koper), je povedala vodja regijske ekipe območne enote CZ Koper za področje domov starejših občanov Gabrijela Valenčič. Pohvalil prizadevanja Cigler Kralj je povedal, da se je v pogovoru z vpletenimi prepričal, da »so sedaj stvari pod nadzorom«. Obljubil je kadrovsko pomoč, če jo bodo v prihodnjih dneh v sežanskem domu upokojencev potrebovali. »Poleg vseh drugih ukrepov smo precej okrepili tudi dejavnosti pri zagotavljanju hitrega testiranja zaposlenih. In tu se prvi pozitivni vplivi umirjanja situacije v domovih na slovenski ravni morda že vidijo. Situacija v Sežani pa je izjemno resna, o njej nas tudi redno obveščajo.« Pri tem je pohvalil prizadevanja ekipe doma upokojencev, CZ, lokalne skupnosti, zdravstvenega doma, epidemiologov in vseh drugih, ki pomagajo za rešitev razmer.



Sežanski župan David Škabar je poudaril, da je stanje glede okužb z novim koronavirusom med prebivalci sežanske občine sicer dobro, visoke številke novih okužb so predvsem zaradi okužb v sežanskem domu upokojencev in v domu na Krasu v Dutovljah.