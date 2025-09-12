Resna grožnja za zdravje ljudi: poglejte, kako so zlorabili znane slovenske zdravnike

Zdravniška zbornica Slovenije opozarja pred zlorabami identitet zdravnikov, ki jih v zadnjih dneh in mesecih opaža vse več. Neznanci brez vednosti in soglasja članov zbornice namreč uporabljajo njihovo ime, fotografije ter izjave, ki jih z uporabo umetne inteligence tudi spremenijo in nadomestijo z izmišljenimi vsebinami, so sporočili iz zbornice.

Spletne vsebine, ki se poslužujejo zlorab, oglašujejo domnevna čudežna zdravila, ki nimajo strokovne podlage in lahko zato resno ogrozijo zdravje ljudi.

Po navedbah zbornice so neznanci zlorabili identiteto več znanih zdravnikov in zdravnic, kot so Zlatko Fras, Tadej Battelino, Bojana Beović, Matija Tomšič, Alojz Ihan, Tatjana Lejko Zupanc, Juš Kšela, Mario Fafangel, Erik Brecelj in David Zupančič.

V zbornici opozarjajo, da gre za ponavljajoče se in vse pogostejše zlorabe, ki »ne pomenijo le kršitve osebnostnih pravic zdravnikov, temveč predstavljajo resno grožnjo za zdravje ljudi«. Pri tem je javnost namreč zavedena s trditvami o izdelkih, ki nimajo znanstvene podlage, ob tem pa se po navedbah zbornice ruši zaupanje v zdravstveno stroko. V zbornici zato vsak primer zlorabe prijavijo pristojnim institucijam.

»Javnost opozarjamo, naj bo ob branju in deljenju tovrstnih vsebin skrajno previdna, naj vedno preveri vire informacij, naj nikoli ne zaupa spletnim objavam, ki pod krinko znanih imen promovirajo zavajajoče pripravke in odvračajo od uradne medicine,« so sporočili iz zbornice. Dodajajo, da »zdravniki nikoli ne oglašujejo posameznih zdravil poimensko in ne obljubljajo čudežne ozdravitve z določenimi preparati ali prehranskimi dodatki«.

Tovrstni oglasi so po navedbah zbornice neresnični, zavajajoči in lažni, njihov namen pa je finančno okoriščanje. Zato v zbornici svetujejo previdnost in prijavljanje zlorab pristojnim institucijam.