Rešitelj za covid 19 brezplačno, a treba bo stati v vrsti

Sprva za 50 tisoč ljudi (decembra ali januarja)

Zaloge cepiva zelo omejene

Direktor evropskega urada Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Hans Kluge je ocenil, da so obeti cepiva proti covidu 19 fenomenalni. Ob tem je opozoril, da bodo zaloge cepiva sprva zelo omejene in da se morajo države odločiti, kdo bo cepljen najprej.

Takšna je nacionalna strategija

Velika Britanija že odobrila cepivo

Cepljenje proti covidu 19, ko bo cepivo odobreno in na voljo, bo brezplačno za vse. Sprva se bo mogoče cepiti v t. i. cepilnih centrih, verjetno v bolnišnicah po državi, nato pa pri osebnem zdravniku. Točna časovnica ni jasna, ker se ne ve, kdaj bo cepivo v Sloveniji. Centri bodo v bolnišnicah, pozneje, proti koncu prve faze cepljenja, ko bo na voljo tudi cepivo, ki ga ni treba shranjevati pri temperaturi minus 80 stopinj Celzija, pa bodo cepljenja izvajali tudi v večjih zdravstvenih domovih v regiji.Denar za cepljenje in cepivo bo zagotovila država iz proračuna, tako kot je to storila letos za cepljenje proti gripi.Cepljenje bo potekalo na podlagi prednostnih seznamov. Poimenskih seznamov za cepljenja zaradi varovanja osebnih podatkov ne bo. Najprej je cepljenje predvideno v domovih za starejše ter za najbolj izpostavljene zaposlene v zdravstvu in širšem zdravstvu. »Glede na odziv bomo nato videli, kako lahko cepivo razporedimo naprej,« je pojasnila državna sekretarka na ministrstvu za zdravjeKot je povedala, so domove za starejše in ostale zavode, v katerih je organizirano varstvo, že zaprosili za podatke, koliko bi se jih želelo cepiti.Prvo cepivo, pri katerem načrtujejo, da bo dobilo vsa potrebna dovoljenja za promet, je cepivo podjetja Pfeizer. To naj bi bilo na voljo konec decembra, zelo verjetno pa v prvi polovici januarja. »Že v januarju pa pričakujemo, da bosta na voljo vsaj dva proizvajalca, kar pomeni, da bo cepiva iz meseca v mesec več,« je dodala. V prvi fazi cepljenja načrtujejo, da bo na voljo cepivo za 50.000 prebivalcev.Minister za zdravjeje napovedal, da bo v nekaj dneh na voljo tudi aplikacija, kjer se bo posameznik naročil na cepljenje proti covidu 19, da bo prišel na vrsto, ko bo cepljenje na voljo. Upa, da bo Evropska agencija za zdravila registrirala več vrst cepiva, ne le enega, da potem ne bo težave z dosegljivostjo. Sicer se tudi minister strinja z oceno, da bi morali imeti prednost za cepljenje zaposleni v rizični infrastrukturi in starejši, ki so najbolj izpostavljeni.O tem, kako bo v Sloveniji potekalo cepljenje proti covidu 19, je v petek zvečer na twitterju razkril tudi predsednik vlade. »Na predlog ministrstva za zdravje je vlada sprejela nacionalno strategijo cepljenja proti covid 19,« je zapisal. V tej strategiji je zapisano, da bo cepljenje prostovoljno, in dodal, da pričakujejo, da bo zadostna količina cepiva za doseganje precepljenosti dobavljena v prvi polovici leta 2021.Med drugim je zapisano tudi, da je za varen zagon gospodarstva in nemoteno delovanje vrtcev, šol, kulturnih ustanov in drugih delov družbe treba doseči 60 odstotkov precepljenosti prebivalcev Evropske unije.Spomnimo, Velika Britanija je v sredo kot prva država na svetu za splošno uporabo odobrila cepivo proti covidu 19 nemškega biotehnološkega podjetja Biontech in ameriškega farmacevtskega velikana Pfizer. Cepivo bo na Otoku na voljo prihodnji teden, prednost pri cepljenju pa bodo imeli oskrbovanci v domovih za starejše ter zdravstveno in negovalno osebje.