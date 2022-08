Rešil je človeško življenje, našel ukradeno električno kolo ...

Pri vodstvu policije v Ljubljani je potekal sprejem za tri policiste, ki so bili na začasnem delu pri hrvaških kolegih. Sprejema sta se udeležila policist Darko Pavlič s Postaje letališke policije Brnik in Drago Buček s PP Gornji Petrovci, policist Drago Butara s PP Krško pa je svojo odsotnost upravičil. Policista je sprejel pomočnik generalnega direktorja policije Jože Senica in se jima zahvalil za odlično opravljeno delo. Delovno srečanje je vodil Roman Čoh iz Sektorja za mednarodne policijske operacije v Službi generalnega direktorja policije.

Slovenska policija je od 17. julija do 18. avgusta 2022 na delo na Hrvaško napotila tri slovenske policiste, ki so na vrhuncu turistične sezone službovali na območju istrske, primorsko-goranske in liško-senjske policijske uprave, kjer so delali skupaj s hrvaškimi policisti. Na Hrvaškem so tako en mesec delali na PP Pula Pavlič, na PP Krk Butara ter na PP Novalja Buček. Hrvaška policija že več let v času poletne turistične sezone v nekatere svoje turistične kraje povabi predstavnike policij tistih držav EU in tretjih držav, katerih državljani predstavljajo velik delež tujih turistov. Slovenska policija se je za tak način sodelovanja prvič odločila v letu 2011 v okviru projekta Varna turistična sezona, ki se na Hrvaškem izvaja že 17. leto zapored. V letošnjem projektu je sodelovalo 100 tujih policistov iz 20 različnih policijskih organizacij in 18 držav.

FOTO: GPU

Pomagali hrvaškim policistom in tudi slovenskim državljanom

Slovenski policisti so pomagali hrvaškim policistom pri postopkih s slovenskimi državljani in tudi slovenskim državljanom, ki so se znašli v postopku. Takšna oblika pomoči se je ponovno izkazala kot izjemno uspešna in koristna za naše turiste, za hrvaške policiste, ki jim slovenski nudijo pomoč pri premoščanju jezikovnih ovir in izmenjavi informacij s slovensko policijo, pa tudi za slovenske policiste, ki se vsakič domov vrnejo z novimi delovnimi in strokovnimi izkušnjami.

Slovenski policisti so bili angažirani predvsem na področju splošnih policijskih nalog, povezanih z zagotavljanjem javnega reda in miru, nadzorom cestnega prometa, obravnavo kaznivih dejanj idr. Slovenske turiste so seznanjali s preventivnimi nasveti, kako poskrbeti za varnost svojega premoženja tudi v času dopusta. Policisti so bili večkrat vključeni v preventivne aktivnosti na t. i. informacijskih točkah. Predvsem slovenski državljani so se v postopkih ob prisotnosti slovenskega policista počutili varneje. Kot so ob vrnitvi dejali policisti, so imeli veliko dela, njihova prisotnost na Hrvaškem pa se je izkazala kot pozitivna.

Policist, napoten na PP Krk, je posredoval informacijo o možni lokaciji ukradenega avtomobila v Brežicah našemu policistu na PP Pula. Vozilo je bilo izsledeno v avtomehanični delavnici na območju Umaga. Posebej pa je izstopal primer, ki so ga obravnavali na PP Pag/Novalja. Gre za primer slovenskega državljana, ki je na facebooku objavil, da bo storil samomor, njegova lokacija pa ni bila takoj znana. Posebna zahvala gre policistu Bučku, ki je delal na Pagu, in hrvaškemu policistu Tomislavu Ninkoviću iz PP Zadar, ki sta se aktivno angažirala. Na podlagi informacij, neposredno pridobljenih iz Slovenije, so hrvaški policisti moškega izsledili in preprečili najhujše. Bučku pripisujejo tudi odkritje električnega kolesa, ki je bilo ukradeno slovenskemu državljanu ...