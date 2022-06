Uradno Tonček Smolej, za prijatelje in gorske reševalce pa Toni, je gorski reševalec z enim od najdaljših stažev v Sloveniji. Že leta 1971, takrat je imel le 16 let, se je po naključju pridružil prostovoljcem, ki rešujejo življenja v gorah, in jim ostal zvest do danes. Nedavno je od predsednika Boruta Pahorja prejel najvišje državno priznanje za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, postal je naj prostovoljec 2021. V 51 letih je sodeloval v več kot 1000 intervencijah. »Uh, dolgo je že od takrat, ko sem se pridružil gorskim reševalcem. Bil sem še mulo in sosed, ki je bil pri Gorski...