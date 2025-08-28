Reševalec z nenavadnim pozivom ob začetku Eurobasketa: Danes med 20.30 in 23. uro se ne poškodujte!

Danes zjutraj je na radijskih valovih odmevala nenavadna prošnja. Reševalec iz Kočevja je namreč poslušalce nagovoril s prav posebnim apelom: naj se danes med 20.30 in 23. uro, ko bo na sporedu prva tekma Slovenije na evropskem prvenstvu v Katovicah, ne poškodujejo, da si bodo lahko tudi reševalci in osebje v urgentnih centrih v miru ogledali nastop Luke Dončića in druščine.

Slovenska reprezentanca namreč po mesecu dni priprav danes začenja pohod na Eurobasketu. Ob 20.30 se bo v razprodani areni Spodek v Katovicah pomerila z domačo Poljsko, ki ima ob podpori več kot 10.000 glasnih navijačev visoke ambicije. Spomini na boleč poraz leta 2022 še vedno pečejo, zato imajo Dončić in soigralci priložnost, da se Poljakom oddolžijo že na uvodni tekmi prvenstva.

Kako resno bo Slovenija krenila v boj za visoka mesta, bo pokazal že današnji obračun – reševalci pa si očitno želijo, da bi ga v miru spremljali tudi oni.