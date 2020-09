Javnost razburil zapis, da je sedmošolka omedlela zaradi maske, ravnateljica odgovarja

Na facebooku se je v četrtek pozno popoldne pojavil zapis o dekletu, ki obiskuje sedmi razred osnovne šole. Avtor zapisa je Zoran Stevanović, član mestnega sveta občine Kranj in neuspešni pretendent za kranjskega župana, zadnje čase pa aktivni nasprotnik nošenja mask.



Po Stevanovićevih informacijah naj bi deklica omedlela v šolskih prostorih OŠ Gustava Šiliha Velenje, ko je nosila masko. Takole piše:



»Na OŠ Gustava Šiliha v Velenju se je zaradi maske onesvestila deklica iz sedmega razreda. Ker ni prišla k sebi, je bila z reševalnim vozilom odpeljana v bolnišnico. Kljub temu da je stalno opozarjala na to, da ima astmo, so jo silili, da nosi masko. Sošolci so jokali, medtem ko so jo reševalci odnesli na nosilih. Mediji so bili o tem obveščeni, vendar pričakovano molčijo. Molči pa na žalost tudi narod. Zastonj vsako jutro pijemo kavo, če se ne budimo.«

​Slabost med malico, ko ni nosila maske Ravnateljica omenjene šole Liljana Lihteneker nam je povedala, da so v četrtek poklicali dežurnega zdravnika, ker je deklici postalo slabo. Na šolo, ki je blizu zdravstvenega doma, so takoj prispeli zdravnik in dva reševalca. »Deklici je postalo slabo v času malice, mi smo po protokolu šole uradno ukrepali, starši niso želeli zdravnika. Ni padala v nezavest, niti pod masko ni bila,« nam je povedala ravnateljica. Šlo je za čas malice, ko otroci ostanejo v svojem razredu, snamejo maske in jedo. Ker se je deklica počutila slabo, jo je učiteljica peljala na hodnik ter poklicala ravnateljico. Ta je ustrezno ukrepala, prišla sta tudi oba njena starša. Povedala nam je še, da so danes govorili z njima in da se deklica počuti dobro.



Nam je pa odgovorna oseba na velenjski šoli povedala, da se deklice v teh letih večkrat počutijo slabo in da so že pred zloglasno korono tudi klicali na pomoč reševalce zaradi slabosti ali omedlevice.

