Reševalci morali podaljšati 12-urno izmeno, hudo ranjen tudi fotograf

Iz UKC Ljubljana so sporočili, da so zaradi protestov njihovi reševalci okrepili ekipe in podaljšali (12urno) izmeno. Na današnje dogajanje so se odzvali tudi Mladi zdravniki, ki so proteste v Ljubljani ostro obsodili.»Obsojamo nocojšnje nasilne izgrede v Ljubljani. Po prvih informacijah imamo dva hudo ranjena, tudi profesionalnega fotografa. V časih, ko zdravstvo že tako poka po šivih!« so Mladi zdravniki med drugim zapisali na Twitterju.Polne roke dela so imeli tudi ljubljanski gasilci, saj je po poročanju uprave za zaščito in reševanje zagorelo več zabojnikov za smeti.V slovenski prestolnici je bilo danes iz ure v uro bolj napeto , izbruhnilo je tudi nasilje, huligani so s steklenicami, granitnimi kockami in pirotehniko napadali policiste, ranili pa tudi fotografa. Na dogajanje so se odzvali nekateri politiki , med drugim tudi Janez Janša, ki je na Twitterju zapisal: »Mirni protesti, ko ni epidemije in nevarnosti okužb, so ustavna pravica. Razgrajanje in fizično nasilje ter napadi na policiste pa so vedno in povsod kriminalna dejanja, ki bodo kaznovana«. Policiji je medtem uspelo vzpostaviti mir.