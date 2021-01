Reševalci moledujejo po akciji na Rogli, naj vas snežna idila ne prevara

V slovenskem hribovju je zapadlo ogromno snega, med prazniki pa se veliko ljudi odpravlja na izlete. Vremenoslovci sicer opozarjajo, da je znova velika nevarnost snežnih plazov, zato pazljivo.So pa gorski reševalci iz Maribora prvi dan novega leta sprožili reševalno akcijo na Pohorju, ki se je k sreči končala uspešno. A ob tem opozarjajo na družbenem omrežju: »Na prvi dan novega leta je nas ReCO Maribor obvestil, da na območju Lovrenških jezer potrebuje našo pomoč onemogla oseba z bolezenskimi znaki. Osebo smo uspešno, tudi s pomočjo teptalnega stroja, v najkrajšem možnem času prepeljali do počitniškega naselja na Rogli, kamor smo pospremili tudi svojce. Vsi, ki načrtujete te dni obisk Pohorja, se zavedajte, da je snega precej, vremenske razmere so spremenljive... tudi na Pohorju se lahko hitro zalomijo stvari, zato bodite primerno opremljeni in ne pozabite, da se baterija vašega telefona v mrazu hitreje prazni...na pomoč vam v večini primerov pridemo iz doline in tudi če zelo pohitimo, lahko traja, preden smo pri vas - hribi, gore bodo počakali, vaše življenje ne.«Predvsem v visokogorju Julijcev je velika nevarnost snežnih plazov tako v nedeljo, kot v prihodnjih dneh. Reševalci še prosijo, da opozorila vzamete resno. Tole je posnetek plazu, kamor se kljub opozorilom, ljudje še vedno odpravljajo.V hribih in gorah je res da idilično, kar kažejo spodnje fotografije, a vseeno pozor.