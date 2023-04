Tako rekoč ne mine teden, da ne bi razkrili zanemarjanja ali trpinčenja živali. Ne le psov in mačk, temveč tudi rejnih in komercialnih živali, govedi, konjev in drobnice, ki lastnikom ne nazadnje prinašajo celo zaslužek. Pred časom je srce bolelo ob poročanju o okrutnem dogajanju na koroški kmetiji v naselju Podgora nad Kotljami, zdaj pa se je nekaj podobnega pripetilo na celjskem območju, natančneje na Kozjanskem. Natalija Nedeljko, predsednica Društva za zaščito konj in ostalih živali ter skrbnica namestitvenega centra RC Petra v Orovi vasi pri Polzeli, je namreč sporočila, da so v torek...