Rekruti so se najedli vojaškega pasulja

Pred 16 leti so v Beltincih obudili običaj rekrutacije mladih fantov. Nekoč je rekrutacija potekala vsako leto, saj je bila namenjena mladim, ki so dopolnili 18 let in so postali vojaški obvezniki. Starejši se še danes spominjajo lepih časov, ko so se z okrašenim vozom popeljali na rekrutacijo v Lendavo in nato dobili poziv za služenje vojaškega roka. Takrat so mlade spremljali njihovi starši in dekleta. Da spomin na nekdanje čase ne bi šel v pozabo, so tudi letos v Beltincih skupaj z ministrstvom za obrambo pripravili 16. rekrutacijo mladih, rojenih v letu 2004, letos jih je bilo 83. Ker pa z...