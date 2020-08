Rekreacijsko dokazovanje na lastno odgovornost

Ali rekreativci radi precenjujejo svoje zmožnosti?

Vedno in vsepovsod 55

Za dokazovanje bodo naredili vse 24

Sami so si krivi, če se jim kaj zgodi 21

Je opozorilna tabla, da se sprehajamo, plavamo ali veslamo na lastno odgovornost, dovolj ali bi morali na takih površinah rekreacijo prepovedati?

Morali bi jo prepovedati 55

Vsak naj se odloči po svoji vesti 45

So rekreacijske poti po državi dovolj vzdrževane

niso 56 %

primerno 34

so 10

Športna rekreacija je zdrava za duha in telo. Tu ni dovolj prostora, da bi lahko navedli vse blagodati, ki jih tako psihi kot fizisu prinaša gibanje, ukvarjanje s športom, še posebno na svežem zraku. Ampak za blagodati je treba sem ter tja plačati davek. Dajatve rekreaciji se nemalokrat pokažejo kot poškodbe.Na svetu so narodi, ki veljajo za izrazito športne, zaradi velikosti zlatijo svoje uspehe v množini disciplin, pa tudi takšni, ki so geografsko, socialnostatusno, karakterno bolj mirujoči. Ni vsak narod za vsak šport. Nizozemci izvrstno hitrostno drsajo, malo slabše brcajo žogo, Nemci so dobri v vsem, pri čemer sta potrebna red in disciplina, Pakistanci kriketirajo, Rusi šahirajo in še kaj, Slovenci, kaj bi naštevali. Rekreacija na naši strani Alp pa je enaka premnogoboju. Kot je pokazala naša tokratna spletna anketa na www.slovenskenovice.si, Slovenci oziroma slovenski rekreativci radi precenjujejo svoje možnosti in bodo za dokazovanje naredili vse in še več. Pa pravil se tudi neradi držijo. Primer iz Triglavskega narodnega parka je več kot očiten.Triglavski narodni park spada med najstarejše evropske parke, razprostira se na 840 kvadratnih kilometrih, v njem veljajo posebna pravila, a jih ne upoštevajo vsi. Do konca julija je bilo ugotovljenih in izrečenih ukrepov za 114 kršitev. Najpogostejša kršitev je parkiranje motornega vozila, počitniške prikolice ali vozila, ki se uporablja za bivanje, zunaj za to določenih mest, druge najpogostejše kršitve pa so šotorjenje ali taborjenje zunaj za to določenih mest, pristajanje s padali zunaj za to določenih mest, vožnja z motornimi vozili ali kolesi v naravnem okolju, športne aktivnosti na vodotokih in kršitve glede nabiranja gob. Opažajo tudi porast kršitev spuščanja psov s povodcev.Ali so rekreacijske poti po državi (pre)slabo označene, je pa že drugo vprašanje.