Rekordno število testov, odstotek spet visok (V ŽIVO)

V sredo so opravili več kot 14 tisoč testov. FOTO: Blaz Samec

Šesti odmerek se lahko uporabi

Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid 19, ki bo predvidoma ob 11. uri, bodo sodelovali poveljnik Civilne zaščite RS, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, pediaterter vladni govorecVlada je v sredo popoldne v ožji sestavi na Brdu pri Kranju s svetovalno skupino pretresa ukrepe za obvladovanje epidemije covida 19. Na mizi pa ni bilo predloga, da bi se po novem letu šolarji vrnili v šolske klopi. Prihodnji teden se tako v šole vračajo le otroci s posebnimi potrebami.Preberite tudi:V sredo so z 14.383 testov (tako veliko testov odkar so se prejšnji ponedeljek začela t. i. hitra testiranja še ni bilo) potrdili 2412 novih okužb s koronavirusom, skupja je bilo tako pozitivnih 16,7 odstotka testiranih (v torek je ta delež znašal 18,3 odstotka). Opravljenih je bilo 6011 PCR-testov, ki so potrdili 1815 novih okužb. Pozitivnih je bilo torej 30,2 odstotka testiranih, dan prej pa 32,1 odstotka. V primerjavi s prejšnjo sredo je bil včeraj delež pozitivnih PCR testov za 6,2 odstotne točke višji.S 8.372 HAT testi pa so odkrili 597 okužb oz. 7,1 odstotka, kar je pol odstotne točke manj kot v torek.Število aktivnih primerov se je zvišalo za skoraj 800 z 19.284 na 20.073, kažejo podatki Covid 19 Sledilnika.Premierje sporočil, da se po dogovoru s proizvajalcem morebitni šesti odmerek cepiva v steklenički pod določenimi pogoji lahko uporabi. V vsaki steklenički cepiva, ki ga je Pfeizer poslal državam, naj bi bilo pet odmerkov, a je v v ečini stekleničk cepiva nekoliko več, v nekaterih celo za šesti odmerek. Sprva je bilo navodilo proizvajalca, da se morebitni šesti odmerek zavrže, a v času, ko cepiva še ni dovolj za vse, so se nekatere države, sedaj tudi Slovenija, dogovorile s Pfeizerjem, da ga lahko uporabijo, ne sme pa se združevati preostankov cepiva iz več stekleničk.