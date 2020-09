Rekordno število okuženih

Število okužb z novim koronavirusom naglo narašča. Četudi jih je bilo po koncu poletja pričakovati nekoliko več, stanje zdaj postaja alarmantno. V četrtek so okužbo potrdili pri 137 ljudeh, kar je največ doslej, tudi testov so opravili največ doslej, 3557. Enajst bolnikov potrebuje intenzivno zdravljenje, žal pa so v četrtek štirje tudi umrli. Okužbo so potrdili v več kot 60 občinah, največ, 37, so jih zabeležili v Ljubljani, kjer je trenutno 232 aktivnih okužb. Po pet so jih v četrtek potrdili v Kranju in Kamniku, v Mariboru in Šmarju pri Jelšah po štiri, po tri primere pa v občinah Rogaška Slatina, Pivka, Domžale, Ilirska Bistrica, Trbovlje in Slovenj Gradec. V drugih občinah so potrdili po dve ali eno okužbo. Še posebno skrb vzbuja stanje v Pegazovem domu starejših v Rogaški Slatini, saj število okuženih tudi tam narašča. Okuženih je 16 stanovalcev, ki so jih že premestili v bolnišnice, in pet zaposlenih. Merjenje temperature in maske tudi zunaj Vlada se medtem na vse pretege trudi zajeziti širjenje virusa, tudi z zaostrovanjem ukrepov. Med drugim je odločila, da bo od konca tedna obvezno nositi maske na odprtih javnih prostorih, kjer se zbira veliko ljudi, kot so denimo tržnice in mestna jedra. Spremembe glede nošenja mask so začele veljati z današnjim dnem. Nošenje mask pa bo po novem ves čas pouka obvezno za učence od 7. razreda dalje, dijake in študente. Tudi vzgojitelji v vrtcih in učitelji v razredih vseh stopenj jih bodo morali nositi. Vlada si seveda prizadeva tudi, da bi čim bolje zaščitila najbolj ranljive, torej tiste v domovih za ostarele. Za rešitev kadrovske stiske so domovom namenili 29 milijonov evrov za približno 550 dodatnih zaposlitev v domovih. Vključili se bodo lahko tudi študentje in mlajši upokojenci. Prihodnji teden bo v veljavo stopila odločitev o spremenjenem obratovanju lokalov. Čas obratovanja gostinskih lokalov se bo omejil, predvidoma na termin med 6. in 22. uro. Vlada je še sklenila, da bo treba ob vstopu v delovne prostore meriti temperaturo zaposlenih in obiskovalcev, pripravljajo tudi ukrepe, povezane z delovanjem mestnega in medkrajevnega javnega prometa, trgovin, lekarn, pošt, bank in zdravstvenih ustanov, katerih cilj bo zaščita najbolj ranljivega dela populacije. Slovenija na rdečem seznamu Če smo dolgo veljali za neke vrste oazo z relativno nizkim številom okuženih, pa ni več tako. Zaradi vedno slabše epidemiološke slike se je Slovenija namreč včeraj znašla na rdečem seznamu Velike Britanije. London glede na oceno tveganja glede covida-19 svojim državljanom odsvetuje vsa nenujna potovanja v Slovenijo, vsi, ki bodo iz Slovenije pripotovali na Otok, pa se bodo že od danes morali za 14 dni obvezno samoizolirati.