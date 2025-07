Ljubitelji narave in še zlasti ptic v času, ko se štorkljini mladiči pospešeno učijo leteti, ugotavljajo, da je letos na območju Krajinskega parka (KP) Goričko gnezdilo 16 parov belih štorkelj. To je največ od leta 1999, ko so člani Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) ter drugi prostovoljci začeli šteti gnezdeče pare belih štorkelj in poletele mladiče v Sloveniji. Bela štorklja je stepska vrsta, značilna za ravnice Panonske nižine, ki se razprostira večinoma čez Madžarsko, Ukrajino, Romunijo in Srbijo. Gričevnata pokrajina Goričkega z ozkimi dolinami zato ni tipično gn...