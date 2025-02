Rekordni dan: v zgolj eni uri na 112 klicalo več kot 800 ljudi

Danes zaznamujemo mednarodni dan enotne evropske številke za klic v sili 112, ki omogoča hitro in učinkovito posredovanje reševalnih služb v primeru nesreč, ogroženosti ali nujne pomoči. »Ta posebni dan poudarjamo pomen ozaveščanja javnosti o pravilni uporabi številke 112 in pomen hitrega ukrepanja v nujnih primerih,« so sporočili z ministrstva za obrambo.

Dostopna in brezplačna v celotni EU

Številka 112 omogoča neposreden dostop do reševalcev, gasilcev in drugih nujnih služb v vseh državah Evropske unije ter nekaterih drugih državah. Njena glavna prednost je, da je brezplačna in deluje na vseh mobilnih ter stacionarnih telefonih, tudi brez SIM-kartice. Vsak klic sprejme usposobljen dispečer, ki presodi situacijo in organizira ustrezno pomoč.

600.000 klicev na pomoč

Slovenski regijski centri za obveščanje so leta 2024 prejeli 598.402 klicev na številko 112. Največ v eni uri je bilo zabeleženih 14. septembra med 4. in 5. uro zjutraj, ko jih je dispečerska služba obravnavala kar 812. Dnevni rekord je bil dosežen 19. januarja s skupno 3301 klicem. V primerjavi z letom 2023 se je število dohodnih klicev zmanjšalo za 16,67 odstotka.

Kaj vse moramo povedati, ko pokličemo 112?

»Vsak posameznik lahko prispeva k varnejši družbi z odgovornim ravnanjem in pravilnim ukrepanjem v nujnih primerih. Številka 112 je most med ljudmi v stiski in tistimi, ki jim lahko pomagajo – zato jo uporabljajmo odgovorno in preudarno,« poudarjajo na obrambnem ministrstvu.

Da bi reševalne službe lahko hitro in učinkovito ukrepale, je ključno, da klicatelj poda naslednje informacije:

• kaj se je zgodilo,

• kje se je zgodilo (natančna lokacija),

• kdo potrebuje pomoč,

• kakšne so okoliščine nesreče ali poškodbe,

• kdo kliče (ime in kontaktni podatki).

»Ob mednarodnem dnevu številke 112 se zahvaljujemo vsem dispečerjem, reševalcem, gasilcem in drugim, ki vsak dan nesebično skrbijo za našo varnost in pomagajo ljudem v stiski,« je obrambno ministrstvo še zapisalo v sporočilu za javnost.