Rekordni bograč kuhali 16 ur (FOTO)

Ekipa kuharjev, kurjačev in glavnih pomočnikov pred začetkom FOTOGRAFIJE: Mediaspeed.net

Vsakdo med nami se trudi, da bi v življenju kaj dosegel, ustvaril, se dokazal … osvojil medalje, pokale ali nemara celo postavil svetovni rekord. Prav zaradi tega se je leta 1951 Britancu, direktorju pivovarne Guinness, porodila zamisel o Guinnessovi knjigi rekordov.Prva je izšla 27. avgusta 1955 in takoj postala uspešnica. Odtlej jo je kupilo že več kot 140 milijonov bralcev, povprečno trije milijoni na leto. Vsako leto izide v več kot 100 državah in več kot 25 jezikih. Med tistimi, ki so se vpisali v Guinnessovo knjigo rekordov, je tudi veliko Slovencev, od leta 2013 so zraven tudi Prekmurci iz Velike Polane, ki so med Pomurskim poletnim festivalom, ta poteka v rojstni vasi pisatelja, v velikanskem kotlu za 3600 litrov skuhali rekordnega 1089,50 kilograma znamenite prekmurske bujte repe. Od minulega vikenda pa je zabeležena še ena tradicionalna prekmurska jed.V sklopu tradicionalne Lendavske trgatve je ekipi šestih kuharjev z 20 pomočniki v 16 urah uspelo pripraviti in skuhati doslej največjo količino bograča v kotlu, in sicer kar 1801 kilogram. S tem rekordom se bo občina Lendava potegovala za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov. Poleg tega je minulo soboto potekala 42. lendavska trgatev, ki je postregla z nekoliko drugačno predstavitvijo opravil in običajev.Ekipa, v kateri so bili poklicni kuharji, člani mestne in krajevnih skupnosti, sodelavci javnega zavoda ter gasilci, je delo začela že dan prej, v petkovih večernih urah. Samo čebulo, ki je je bilo približno 400 kg, je bilo treba pražiti dobre tri ure. Rekordni bograč je poleg tega vseboval 4 kg česna, 220 kg govedine, 160 kg divjačine, 300 kg svinjine in 400 kg krompirja, 22 kg začimb ter 12 litrov vina – seveda lendavskega., član ekipe, je bil prepričan o uspehu: »Bil sem del ekipe, ki je bila res izvrstna. Ponosen sem na ta izid, saj smo se na današnji podvig pripravljali kar nekaj časa. Teh 16 ur kuhanja nas je medsebojno dvigalo in polnilo z energijo ter na koncu pripeljalo do želenega cilja. Rekordnega in predvsem okusnega bograča.«Uradno tehtanje je pokazalo dobrih 300 kilogramov več, kot je bilo prvotno načrtovano. Sledilo je razdeljevanje jedi. Nanjo so že nestrpno čakali obiskovalci, za katere so pripravili več kot 3500 porcij znamenite lendavske specialitete. Tamkajšnji županje kuharje na prizorišču vzpodbujal vse od začetka: »Zares sem srečen in ponosen na domačine, ki so idejo o kuhanju rekordnega bograča sprejeli z entuziazmom in v prostem času prišli ter izvedli ta veliki podvig. To je še en dokaz, da zmoremo, če smo povezani in se združujemo – s tem se je naša občina vpisala na svetovni zemljevid, in to v letu, ko Slovenija nosi naziv evropske gastronomske regije!« Župan je gostil tudi obisk delegacije iz Novega Sada s predsednico mestne skupščine. Ob tej priložnosti so v avli Gledališke in koncertne dvorane Lendava pripravili razstavo pravoslavnih ikon, ki jo je odprla, Veleposlanica Republike Severne Makedonije.Zavod za turizem in razvoj Lendava je v nekaj več kot 10-dnevnem dogajanju znova obudil festivalsko vzdušje v kraju: »Festival Vinarium smo stopnjevali z Bogračfestom ter z manjšimi dogodki vse do današnjega dne s kuhanjem rekordnega bograča. Zahvala gre vsej ekipi, ki je sodelovala pri načrtovanju, izvedbi in je bila nepogrešljiv člen tega rekordnega podviga,« je povedala direktoricain dodala, da zdaj sledi priprava dokazil, kot so izjave prič, video- in fotomaterial, dokazila o stehtani količini ter o poteku celotnega podviga in notarski zapisnik, ki bo posredovan uradni komisiji Guinness World Records. Ta bo na podlagi predanega materiala odločala o vpisu dosežka.