Rekordna volilna udeležba v Sloveniji: Drnovšek slavil, Janša za las ujel parlamentarni prag

Letos se Sloveniji obeta dobra volilna udeležba na državnozborskih volitvah. Prvi dan predčasnega glasovanja je namreč glasovalo 35.754 volivcev oziroma 2,1 odstotka volilnih upravičencev. Tudi drugi dan predčasnega glasovanja je zaznamovala velika volilna udeležba, saj je na volišča prišlo 48.455 volivcev oziroma 2,86 odstotka volilnih upravičencev. V dveh dneh predčasnega glasovanja je glas oddalo skoraj pet odstotkov volivcev, na zadnjih volitvah leta 2018 pa jih je na volišča prišlo nekaj manj kot dva odstotka.

Pri največji volilni udeležbi največ glasov LDS

Preverili smo, kdaj so se Slovenke in Slovenci volitev udeleževali v najvišjem številu ter kdaj je bila volilna udeležba najmanjša. Leta 1992 se je državnozborskih volitev udeležilo kar 85,6 odstotkov volilnih upravičencev. Najmanjša volilna udeležba v zgodovini Slovenije pa je bila leta 2014, ko se je na volišča odpravilo dobrih 886.000 ljudi oziroma le 51,7 odstotka volilnih upravičencev.

Leta 1992 je največ mandatov v državnem zboru dobila Liberalno demokratska stranka (LDS), in sicer 22, sledili pa so ji Slovenski krščanski demokrati (predhodniki današnje NSi) s 15 poslanci. Socialdemokratska stranka Slovenija (SDSS), predhodnica današnje SDS, pa je takrat imela najmanj poslancev, in sicer samo štiri. Sledili so ji Zeleni Slovenije, ki so takrat osvojili pet mandatov.

Sestava državnega zbora leta 1992. FOTO: DVK

Leta 2014, ko je bila volilna udeležba v Sloveniji najmanjša, je največ državljanov prepričala Stranka Mira Cerarja, ki je dobila kar 36 mandatov. Sledila je Janševa SDS z 21 poslanci. Zavezništvo Alenke Bratušek je dobilo le štiri mandate, NSi pa pet poslanskih mest.

Sestava državnega zbora leta 2014. FOTO: DVK

Predčasno lahko svoj glas oddate le še danes

Pred nedeljskimi državnozborskimi volitvami lahko volivci še danes glas oddajo predčasno na enem izmed 96 volišč, ki bodo odprta med 7. in 19. uro.

Za predčasno glasovanje je določenih 96 volišč, večinoma na sedežih okrajnih volilnih komisij. Na območju Upravne enote Ljubljana pa tokrat predčasno glasovanje za vseh 14 volilnih okrajev poteka na Gospodarskem razstavišču. Volivci lahko predčasno glasujejo le v svojem okraju, kjer imajo stalno prebivališče.

Volivcem se za predčasno glasovanje ni treba prijaviti, na volišča morajo prinesti le osebni dokument za identifikacijo.