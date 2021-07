Rekordna bera komarjev v enem dnevu

Voda v cvetličnem podstavku je pravi raj za razmnoževanje tigrastih komarjev. FOTO: Roman Šipić

Kolonijam komarjev, ki zadnja dva meseca neusmiljeno sesajo kri številnim, ki bi na večer po dnevni sopari radi prevetrili telo in duha, so končno napovedali vojno. Povečanemu številu krvosesov je bila letos še posebno naklonjena mokra pomlad, ki je bila s številnimi mlakami in lužami blagodejna za njihovo razmnoževanje.»Kadar nastanejo dodatne vodne površine, namreč naš komar hitro razvije več generacij,« pojasnjujeiz Prirodoslovnega muzeja Slovenije in dodaja, da je to pospešilo razvoj predvsem celinskega komarja, manj pa je njegovega nadležnega tigrastega sorodnika iz jugovzhodne Azije.»Morda ravno zato, ker se je bolj razmnožil naš celinski poplavni komar,« domneva Trilar, ki napoveduje še dodatno izkoreninjenje te nadležne vrste. Ljubljanska občina bo namreč še letos na nekaterih javnih površinah poskusno testirala sredstvo aquatain. To je kemikalija na osnovi silikona, ki na vodni površini naredi tanko plast, ta pa ličinkam komarja prepreči dihanje, po treh ali štirih tednih pa se razgradi. Za aquatain so se že lani odločili v obalnih občinah po vzoru dobrih izkušenj občin v bližini Gardskega jezera, kjer so se v turističnih krajih prav tako otepali tigrastih komarjev, njihovo pojavnost pa so z uporabo zatiralca zmanjšali za več kot 90 odstotkov! Že drugo leto po vsej Sloveniji izvajajo tudi monitoring, s pomočjo katerega spremljajo prisotnost ne le invazivnih, pač pa tudi avtohtonih vrst komarjev.»Pred kratkim smo na eni lokaciji v eni noči oz. v 24 urah ujeli več kot 1350 komarjev,« so naznanili rekordno bero. Zato so izdali priporočila, naj ljudje sami poskrbijo za preventivo, saj so idealno okolje za reprodukcijo tigrastega komarja manjše vodne površine, kot na primer voda za zalivanje vrta, voda v cvetličnih koritih, vazah, v odvrženih pločevinkah in podobno. V urbanih središčih pa so največja žarišča komarjev pokopališča. Zato je ena od preventivnih rešitev za preprečevanje njihovega razmnoževanja tudi redno praznjenje zunanjih posod s stoječo vodo. Tigrasti komar, ki za razliko od našega pika podnevi, celinski pa pretežno ob mraku, pa velja za najbolj nevarnega, saj je prenašalec kar 24 virusov.