Rekorder med krvodajalci, nekdanji policist Drago: Če bi se še enkrat rodil, bi šel na isto pot

Območno združenje RK Sežana je po nekaj letih premora priredilo srečanje krvodajalcev jubilantov vseh štirih občin Krasa in Brkinov. Na prireditvi v Kosovelovem domu v Sežani so se tako zbrali tisti, ki so v zadnjih nekaj letih dosegli okrogle obletnice darovanja krvi (10-, 20- in večkrat). Bilo jih je kar 390.

Naslednja krvodajalska akcija bo 3. in 4. aprila od 7. do 12. ure v prostorih Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana.

Za najplemenitejše dejanje, s katerim uresničujejo en sam cilj, tj. reševanje življenja, sta jim zahvalo izrekla predsednica sežanskega območnega združenja Saša Likavec Svetelšek, tudi županja Občine Hrpelje-Kozina, in predstavnik Centra za transfuzijsko dejavnost Bojan Barič.

Potrudimo se vsi skupaj, da bo krvodajalstvo ostalo naše poslanstvo, prostovoljno, brezplačno, kot je bilo vsa dosedanja leta, da ne bi kdaj doživeli, da bi kdo umrl samo zato, ker je reven.

»Krvodajalci prispevate človeštvu največ – dajete del sebe in s tem ohranjate nešteto življenj. Tukaj zbrani jubilanti ste to življenjsko tekočino darovali najmanj 10-krat. Dovolite, da se vam v imenu vseh, ki so vašo kri potrebovali in so z njeno pomočjo ozdraveli, iskreno zahvalim za plemenito odločitev. Hvala za to humano človeško gesto, za katero se vedno znova odločate. Hvala, da skrbite za svoje zdravje, kajti brez tega še taka srčnost na področju krvodajalstva v trenutku usahne. Želimo, da bi bila vaša vztrajnost zgled tudi drugim, predvsem mlajšim rodovom. Potrudimo se vsi skupaj, da bo krvodajalstvo ostalo naše poslanstvo, prostovoljno, brezplačno, kot je bilo vsa dosedanja leta, da ne bi kdaj doživeli, da bi kdo umrl samo zato, ker je reven. Hvala tudi vsem prostovoljcem RK,« je povedala Likavec Svetelškova.

Rekorder daroval 220-krat

Krvodajalske akcije so kljub omejitvam zadnja leta potekale redno, krvodajalci so se odzivali na vabila. V teh letih se je po besedah sekretarke sežanskega RK Dore Sedmak nabralo kar 390 krvodajalcev jubilantov: za 10-krat darovano kri je bilo 130 jubilantov, 89 jih je darovalo 20-krat, 51 30-krat in 37 kar 40-krat.

390 jubilantov je prejelo zaslužena priznanja in poklone.

Obletnice za 50- in večkrat darovano kri slavi kar 83 ljudi: za 50-krat 22, za 60-krat 19, za 70- in 80-krat po 12, za 90-krat 5. Z osupljivim dosežkom se ponašata Simon Pirjevec, ki je kar 150-krat daroval kri, celice oziroma plazmo, in rekorder Drago Mali, ki se je izkazal kar 220-krat. Jubilanti za 90-krat darovano kri so: Jernej Vrabec, Franc Gerič, Darko Brezovec, Dušan Škerlj in Bruno Kocjan. Visoke jubileje za 50- in večkrat darovano kri je doseglo tudi sedem krvodajalk, med njimi je Nadja Mahnič, kri je darovala 70-krat. Zahvalo in jubilejno darilo sta jim izročili predsednica in podpredsednica sežanskega RK Likavec Svetelškova in dr. Ljubislava Škibin.

Med darovalci številni policisti

Čebelarski mojster in upokojeni policist Drago Mali iz Sežane se je rodil prav v letu 1953, ko je organizacijo krvodajalstva prevzel Rdeči križ Slovenije ter vzpostavil prostovoljno, brezplačno in anonimno dejavnost. Letos bo praznoval 70. rojstni dan.

»Že pred 18. letom sem dvakrat daroval kri kot dijak kovinarske šole v Kopru, ko sem odšel na transfuzijsko postajo v Izolo. Kot vojaški obveznik v Bitoli sem to plemenito dejanje opravil trikrat. Sicer pa sem se redno udeleževal krvodajalskih akcij v Sežani, ko sem bil v rednem delovnem razmerju kot miličnik in nato policist. Danes nas je tu na srečanju kar sedem policistov. Z zdaj že pokojnim Radivojem Gregoričem sva na darovanje krvi in plazme odhajala v Ljubljano. Redno sem se udeleževal akcij do 66. rojstnega dne. Če bi se še enkrat rodil, bi šel na isto pot. Za krvodajalstvo sem se odločil, ker glede na moje finančno zmožnosti nisem mogel drugače pomagati bližnjim kakor tako, da sem lahko podaril svojo kri. S tem sem potešil potrebo po pomoči sočloveku in dokazal svojo srčnost. Čutim, da je bilo moje poslanstvo tudi s tem uresničeno. Želim in vabim vse zdrave mlade, da stopijo na pot krvodajalca,« je povedal Mali.

S kulturnim programom so večer, ki ga je povezovala Minka Kos, obogatili člani KD Kraška harmonika in mladi pianist sežanske glasbene šole Sebastian Šimetić, za smeh pa je poskrbela komenska humoristka Erna Stantič v vlogi Pepke, žene gasilca Pepija.

Večer so zapolnili tudi zabavni ritmi KD Kraška harmonika.

Bruno Kocjan je prejel priznanje za 90-krat darovano kri.