Rekorder daroval že 95 litrov krvi

Matjaž Šinkovc iz Šmihela v Novem mestu je krvodajalec z veliko začetnico. Je vsekakor dolenjski rekorder, je pa v ponedeljek, ko je praznoval rojstni dan, kri daroval zadnjič – tokrat že 190.! »Je naš absolutni rekorder v darovanju krvi,« je sporočila Mateja Šlajkovec iz Območnega združenja RKS Novo mesto.



Prvič je kri daroval leta 1973, ko je bil v zadnjem letniku poklicne šole in ga je premamil prosti dan, ki ga je dobil na dan odvzema. Pozneje pa ga je v službi nagovoril sodelavec, da bi šla spet na transfuzijski oddelek v splošno bolnišnico, in brez odlašanja se je odpravil tja. »Če ocenimo, je v 47 letih daroval že blizu 95 litrov te dragocene tekočine,« je dodala Šlajkovčeva.



Ob jubilejnem darovanju, ki je zaradi let njegovo zadnje, je nagovoril mlade, naj se pridružijo krvodajalstvu: »Poleg tega da imaš zdravniški pregled pred odvzemom, ker se pač na krvi vidi vse, s tem narediš še nekaj dobrega in nekomu pomagaš, čeprav ga ne poznaš.« Po odvzemu sta mu čestitali in se mu zahvalili vodja CTD Novo mesto Mojca Šimc in predsednica OZ RKS Novo mesto Vesna Dular.



»Matjaž, iskrena hvala v našem imenu in v imenu vseh, ki ste jim nesebično pomagali. Naj vam zdravje še v bodoče dobro služi in življenje na pot pripelje samo dobre ljudi, kakršni ste tudi sami,« mu sporočajo z OZRKS Novo mesto.