Reke naraščajo, v zgornjem toku še posebej močno Kolpa

Po državi zaradi celodnevnih padavin naraščajo reke, med drugim je v zgornjem toku močno narasla Kolpa, ki se bo razlivala na običajnih območjih. Ponoči in v četrtek bodo še naraščale reke na Notranjskem in Dolenjskem ter Vipava, Kolpa, Krka in Sava v spodnjem toku, navaja agencija za okolje (Arso) v zadnjem hidrološkem poročilu.

Pretok Kolpe se bo v zgornjem toku v prihodnjih urah ustalil, ponoči pa se bo visokovodni val pomikal dolvodno proti Metliki, navaja Arso na svoji spletni strani.

Reke naraščajo tudi drugje po državi

Na zahodu in severu ter v osrednji Sloveniji prevladuje velika vodnatost rek, reke na severovzhodu, v slovenski Istri ter v porečju Krke pa imajo srednjo vodnatost. Ob močnejših nalivih lahko pride do zastajanja padavinske vode in razlivanja posameznih hudourniških vodotokov in manjših rek. V več delih države se bodo pretoki rek ponovno prehodno povečali v četrtek zjutraj in čez dan. Večina rek bo do popoldneva upadla do srednje vodnatosti.

Gladina morja ob slovenski obali bo v četrtek okoli 12. ure povišana in se lahko razlije na najbolj izpostavljenih delih obale.