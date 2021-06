Rejec je kobilo pustil gniti

»Kot veterinarka in ljubiteljica konj težko razumem, da se kobili Ani Pan Viti ni pomagalo. Kopito je pri njej razpadalo vsaj pol leta, verjetno celo dlje, kar se vidi iz dolžine kopita, ki je bilo preraščeno že več kot 10 centimetrov. Kost, ki je gnila od znotraj, je že čisto razpadla in tudi razpad kopita je trajal več kot eno leto,« je na brežiškem okrajnem sodišču dejala dr. vet. med. Petra Kramarič, izvedenka za veterinarstvo, med drugim tudi specialistka medicine konj. Primerjava kobile Ane Pan Vite ob odvzemu in po tem, ko si je malo opomogla. FOTO: Društvo za zaščito konj ...