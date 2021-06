Rejcu uničili ograjo, divjad izgnali v smrt

»To je zdaj že četrtič v štirih letih, nazadnje pred dobrim letom, da je nekdo – po mojem gre za kakšnega naravovarstvenika, ki se mu smili zaprta žival – razrezal oziroma uničil ograjo in s tem omogočil, da so živali pobegnile,« zelo umirjeno, pa vendar v skrbeh pojasnjuje 61-letni Janko Lukežič iz ljubljanskih Gameljn, lastnik nekaj več kot sto jelenjadi. Nekdanji pravosodni policist, ki je medtem uniformo zamenjal za gradbeništvo, ima namreč v črnuški Sračji dolini, na izredno priljubljeni sprehajalni poti, dve ogradi, v katerih so srnice, jeleni, mungosi in tudi dam...