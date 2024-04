Regrat kot alternativa čipsu

Konec marca in prve dni aprila je bilo vreme zelo spremenljivo, menjala so se hladna in topla obdobja, zelo je bilo vetrovno in pogosto deževalo. Vladala je velika motnost ozračja: v zraku je bilo obilo puščavskega peska. Šele vremenska fronta, ki nas je prešla na velikonočni ponedeljek, je sprala prah iz ozračja.

Ko govorimo o aprilski spremenljivosti, je za ta čas značilno, da imamo spremembe tudi znotraj posameznega dneva. Velika so tudi temperaturna nihanja. Pri tleh se ob sončnem vremenu ozračje hitro segreje, v zadnjih dneh so ponekod najvišje temperature zraka segle že čez 27 °C. Ozračje se ogreva nekoliko počasneje, zato je v višinah zrak še relativno hladen. Zaradi razlik v temperaturi pri tleh in v višinah je ozračje večkrat nestabilno, kar se izraža v pogostih plohah in nevihtah in vetrovnem vremenu.

27 °C je že pokazal termometer.

Ob močnih padavinah se lahko še vedno tako ohladi, da lahko po nižinah pade sneg, babje pšeno ali sodra. Čeprav april spada med manj namočene mesece, pa je zanj značilno, da imamo veliko število padavinskih dni. Kot kažejo napovedi, bo ob koncu prve dekade aprila k nam dotekal še toplejši zrak. Kaže na večinoma suho vreme z nekaj koprenaste oblačnosti in jugozahodnega vetra. Iz dneva v dan bo topleje.

Kot kažejo napovedi, bo ob koncu prve dekade aprila k nam dotekal samo še toplejši zrak. FOTO: Blaž Samec

Na zelenicah, travnikih, pašnikih, ob robovih njiv ali gozda, pa tudi ob poteh, v asfaltnih razpokah in ob robnikih, se že odpirajo regratovi cvetovi. Letos kak teden prej kot običajno cvetijo tudi v osrednji Sloveniji.

Regrat cveti od aprila do maja. Zgodaj spomladi iz sredine rozete požene votlo steblo, visoko do 40 centimetrov, na katerem raste cvet rumene barve. Košek oziroma socvetje sestavljajo številni rumeni jezičasti cvetovi in zeleni ovojkovi listi, ki socvetje obdajajo od spodaj. Navadni regrat (Taraxacum officinale) ima tudi številna druga imena: farška plata, jančar, smolika, otavčič, mleček, mlečec, mlečje, vigrad, pljuščanec, pljunščakovina, regrad, regvat, rmeni regrat, rumena reva, števnica, vergrad, žehtelnica, želtelnica, želtena, žentenje, žoltenica, žoltenje.

Čeprav april spada med manj namočene mesece, je zanj značilno, da imamo veliko število padavinskih dni.

Glede na to, da ima veliko ljudskih imen, lahko sklepamo, da je rastlina med ljudmi že dolgo znana in je vsestransko uporabna. Najbolj zaželena je regratova solata iz listov, uporabljajo pa se tudi drugi deli, predvsem korenine in listi. Ko so cvetovi še v popkih, lahko te vložimo v kis kot kapre. Iz cvetov pa lahko pripravimo regratov sirup ali med. Cvetove damo lahko v liker in vino; lahko pa so celo alternativa čipsu.

Prihaja podmladek

Od rastlin pa še malo k živalskemu svetu. Dvorjenje rac se začne pozno jeseni. Parčki, ki se oblikujejo že decembra oziroma januarja, so v februarju že ločeni od preostalih rac. Pozimi in v času razmnoževanja so racmani v svatovskih barvah. Glava in vrat sta sijoče zelena, na vratu imajo bel obroč, hrbet pa je svetlo rjav. Na bokih so svetlo sivi, po prsih pa kostanjevo rjavi.

Dvorjenje rac se začne pozno jeseni. Račji pari so v februarju že ločeni od preostalih rac. Aprila ali maja, odvisno od zime, nesejo jajca.

Peresa za letanje so srebrno siva s črnimi obrobami. Racman ima na repu dva para nadrepnih peres zakrivljena v krivčke. Samica je podobna drugim samicam rac, ki se hranijo na gladini, od njih pa se loči po temni kapi, temni očesni progi in oranžnorumenem kljunu. So rjavo obarvane, z značilnim grahastim vzorcem, ki je varovalnega pomena še zlasti tedaj, ko vali jajca.

V času razmnoževanja so racmani v svatovskih barvah. FOTO: Leon Vidic

Race jih lahko začnejo nesti že februarja, najpogosteje pa aprila ali maja, odvisno od zime. Ko starši najdejo primerno gnezdišče, naredijo gnezdo, ki je na tleh zgrajeno iz rastlinja in dobro skrito pred plenilci. Raco mlakarico je najlepše opazovati v času gnezdenja, saj je zelo zanimivo, kako si s samcem ogledujeta teren, kjer bosta pozneje spletla gnezdo.