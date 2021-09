Regija v Sloveniji, kjer je tako slabo, da so že skoraj črni

V začetku avgusta se je začelo počasno, konec avgusta pa že občutno naraščanje novih okužb z virusom sars-cov-2 v Sloveniji. Sledil je četrti val, ki grozi, kot kažejo nekatere napovedi, po številkah tako okuženih kot covidnih pacientov v bolnišnicah, da bo presegel drugi val. Številke so skrb vzbujajoče, v nekaterih delih Slovenije še bolj kot v drugih.Kot kažejo podatki covid sledilnika, je trenutno situacija najslabša v primorsko-notranjski regiji, ki je na meji med rdečim in črnim območjem. Sledita obalno-kraška in goriška, ki sta v rdečem območju.Osrednjeslovenska, podravska, savinjska, gorenjska in zasavska regija so v oranžnem območju. Jugovzhodna regija je na meji med oranžno in rdečo, a se krivulja v zadnjih dneh zelo strmo vzpenja. Epidemiološko stanje je trenutno najmanj slabo v pomurski, posavski in koroški regiji, ki so v rumenem območju.Stanje je torej najbolj skrb vzbujajoče na Primorskem. »Tole je res izgleda tudi posledica slabše dostopnosti cepljenja na obali. Izgleda kot da cepijo samo dva dni v tednu. Tudi pri testiranju izgleda kot da za vikend testiranja na obali ni,« je o morebitnem vzroku na twitterju zapisal, sodelavec covid sledilnika.Podatki s spletne strani Nacionalnega instituta za javno zdravje (Nijz) o cepljenju kažejo, da je delež cepljenih v Sloveniji z vsemi odmerki 44,3 odstotka, delež cepljenih s prvim odmerkom pa 49 odstotkov. Po regijah je z vsemi odmerki največ cepljenih v zasavski (so blizu polovični precepljenosti), sledijo koroška, goriška, primorsko-notranjska in osrednjeslovenska. Med najslabše precepljenimi z vsemi odmerki so podravska (41-odstotna precepljenost), posavska in obalno-kraška regija.