Reforma plačnega sistema: policisti že o slepilnih manevrih vlade

Sporna avtomatizacijo napredovanj

Tako navajajo, kot sporno rešitev, predvideno avtomatizacijo napredovanj, neodvisno od letnih ocen, na 4 leta, kar v praksi pomeni, da bi zaposleni maksimalni plačni razred dosegel šele po 40 letih dela.





Potem ko je minister za javno upravopredstavil izhodišča za prenovo plačnega sistema, so se oglasili policisti.V Sindikatu policistov Slovenije (SPS) menijo, da gre v projektu sprememb enotnega plačnega sistema za vnovičen poskus ministrstva vsiliti spremembe zakonodaje, ki so za javne uslužbence škodljivi in so namenjeni zgolj varčevanju na masi za plače v posameznem organu oziroma dejavnosti.Tako so prepričani, da vladna stran ponovno poskuša s »slepilnimi manevri« omejiti napredovanja javnih uslužbencev in tako varčevati na masi za plače.Preberite še:Med poskuse zavajanja reprezentativnih sindikatov sodi tudi namera o izločitvi« posameznih poklicnih skupin iz enotnega plačnega sistema, ki pa ima po njihovi oceni zgolj navidezne učinke.Namreč, pri tem gre po novem za t.i. »enotna izhodišča« plačnega sistema, ki pa ohranja vse temeljne elemente, na katere v sindikatu že dlje časa opozarjajo, da so za poklic policista škodljivi. Poleg tega nov sistem uvaja rešitve, ki bi bile še bolj diskriminatorne do zaposlenih in pomenile večji subjektivni vpliv nadrejenih na plače zaposlenih, še menijo sindikalisti.Tako navajajo kot sporno rešitev predvideno avtomatizacijo napredovanj, neodvisno od letnih ocen, na 4 leta, kar v praksi pomeni, da bi zaposleni maksimalni plačni razred na delovnem mestu dosegel šele po 40 letih dela.