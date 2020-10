Referenduma v Radencih prihodnjo nedeljo ne bo

Tisto, kar je glede na trenutno stanje povezano s koronavorusom bilo za pričakovati, se je tudi uresničilo. V Radencih, v

nedeljo, 25. oktobra ne bo posvetovalnega referenduma, na kateri bi približno 4.360 volilnih upravičencev odgovarjalo na šest vprašanj, v ospredju je preimenovanje Titove ceste v Radencih.



Župan Roman Leljak je sporočil, da so članice in člani občinskega sveta na nedeljski (današnji) dopisni seji občinskega sveta izglasovali preložitev referenduma, ki bi moral biti 25. oktobra, na primernejši čas. Kot je znano je župan Leljak že pred dopisno sejo občinskega sveta predlagal občanom, da se ne udeležijo referenduma, ter jim priporočal, da raje

pazijo na zdravje sebe in svojih družin. Pred tem pa je prav na predlog Leljaka občinski svet 28. avgusta izglasoval svetovalni referendum, ki bi moral biti izveden 25. oktobra.



V ospredju (vele) referenduma, kot so na nekateri imenovali, kadarkoli že bo, če se ne bi kaj spremenilo in bi ga dokončno preklicali, preimenovanje Titove ceste v Radencih. Poleg je še pet vprašanj,in sicer: o zmanjšanju števila svetnikov, izgradnji javnega kopališča Radencih in nove vežice v Kapeli, ter o spremembi načina zagotavljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in priključiti zasebnih vodovodov na javno omrežje na območju celotne občine.



Leljak je že pred dnevi pozval, da naj se občani referenduma ne udeležijo, če bi volilna komisija vztrajala, da se ga kljub slabemu epidemiološkemu stanju izvede. Takrat je dejal, da se nanj izvaja pritisk, da bi referendum izvedli.



Po naših podatkih niti volilna komisija ni vztrajala, predsednica pa naj bi županu odgovorila, da ne bo težav, če obstaja

zakonita podlaga za preložitev referenduma. Sedaj zakonska podlaga obstaja, kar je na dopisni seji uzakonil občinski svet.



Prava resnica celotnega dogajanja sedaj dejansko ni pomembna, saj je roko na srce boljše, če se referendum preloži, še posebej glede na trenutno epidemiološko situacijo v državi, še zlasti v Pomurju i v občini Radenci. V radenski občini je sicer trenutno pet aktivnih primerov okužbe s koronavirusom, župan Leljak pa je ravno danes potrdil, da beležijo primer okužbe tudi med zaposlenimi na Osnovni šoli Kajetana Koviča v Radencih, a da je vse pod nadzorom.



Sicer pa je župan Leljak sporočil, da bodo vsi volilni upravičenci iz radenske občine o odločitvi občinskega sveta pisno obveščeni v torek, 20. oktobra. V vsakem primeru pa je že sedaj jasno, da v nedeljo, 25.10.2020 referenduma ne bo!