Janša udaril po Golobu: »Koalicija predlagala referendum, koalicija preklicala. Res golobotvorno«

»Koalicija predlagala referendum, koalicija ga je preklicala. Res golobotvorno,« je na družbenem omrežju X v odzivu na razveljavitev sklepa o razpisu referenduma o obrambnih izdatkih zapisal predsednik SDS Janez Janša.

Janša je ob komentarju razveljavitve sklepa o razpisu referenduma delil tudi zapis predsednika vlade Roberta Goloba, v katerem je zapisal, da je »večina v DZ, na čelu s Svobodo, danes državotvorno zaključila politikantske igrice opozicije z nacionalno varnostjo«.

Na premierjev zapis se je odzvala tudi vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec, ki meni, da je Golob z njim Levico in SD poslal v opozicijske vode in oblikoval koalicijo s poslansko skupino nepovezanih poslancev iz vrst Demokratov.

Referendumov ne bo

DZ je v petek s 44 glasovi za in sedmimi proti razveljavil sklep o razpisu referenduma o obrambnih izdatkih. Razveljavitev sklepa so podprli v Svobodi, poslanci iz vrst Demokratov in poslanca narodnosti. Proti razveljavitvi so glasovali Levica, samostojna poslanca Miha Kordiš in Mojca Šetinc Pašek in poslanec SDS Jože Tanko. Vzdržali so se poslanci SD. O predlogu sklepa niso glasovali poslanci SDS, razen Tanka, in NSi.

Razveljavitev pomeni, da referenduma o dvigu obrambnih izdatkov, ki ga je predlagala Levica, ne bo. Posledično tudi ne bo referenduma o članstvu Slovenije v Natu, ki ga je napovedala Svoboda.