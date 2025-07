Referendum razklal politiko, Janša: »Referendum je streznitveni popravni izpit za vlado«

Državni zbor (DZ) je v petek s 46 glasovi za in 42 proti podprl razpis posvetovalnega referenduma o dvigu obrambnih izdatkov, kar je nemudoma sprožilo val političnih odzivov in napoved novih referendumskih pobud. Pobudo za referendum je vložila Levica, podprle pa so jo tudi SD, SDS, NSi, nekaj samostojnih poslancev ter del poslanske skupine Demokratov.

Odločno proti je glasovalo Gibanje Svoboda, ki že napoveduje svoj protiudar z referendumom o članstvu Slovenije v Natu.

»Posvetovalni referendumi niso politične igračke«

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je po glasovanju ostro kritizirala pristop k razpravi o varnosti države: »Gre za politična preigravanja, ki pravzaprav nimajo veliko zveze z varnostjo naših državljank in državljanov. In to me najbolj žalosti.«

Izpostavila je, da so referendum podprli tudi poslanci, ki sicer zagovarjajo višanje izdatkov celo nad predlaganih 3 % BDP – do 5 %, kar po njenem kaže na nekonsistentnost in politično manipulacijo. »Nikoli ni prav, da politiki igrajo politične igrice, še manj v tako resnih geostrateških razmerah,« je dodala.

Ocenila je, da bi bilo pravo vprašanje za referendum, ali naj Slovenija ostane članica zveze Nato, čemur naj bi po njenih besedah resnično sledile konkretne posledice. Gibanje Svoboda bo po njenih napovedih takšno pobudo vložilo že prihodnji teden.

Sajovic: »Slabo je, da varnost postaja orodje dnevne politike«

Minister za obrambo Borut Sajovic je razočaran, ker se »naša skupna varnost politizira«. Kljub temu zaupa, da bodo državljani odločali »državotvorno in v prid varnosti«.

»Upam na velik konsenz. Žalosti pa me, da se vprašanje nacionalne varnosti uporablja za doseganje kratkoročnih političnih ciljev,« je dejal.

Ob tem je opomnil, da je bil referendum razpisan kljub že sprejeti obrambni resoluciji, ki predvideva postopno povišanje obrambnih izdatkov do 3 % BDP do leta 2030. Ta ostaja zavezujoča in bo po njegovem mnenju veljala ne glede na rezultat referenduma, ki ima posvetovalno naravo.

Svoje povedal tudi Janša

Predsednik SDS Janez Janša je izkoristil priložnost za ostro kritiko vlade Roberta Goloba. Na družbenem omrežju X je referendum označil za »popravni izpit, ki mora skrajšati mandat te nesposobne vlade«.

Janša je vladi očital, da pred vrhom zveze Nato ni niti sklicala Sveta za nacionalno varnost niti poskušala doseči usklajenosti z opozicijo. Obenem meni, da bo referendumska razprava koristna, saj bo odprla pomembna vprašanja, ki jih »manipulativna koalicija doslej ni želela obravnavati«.

Izrazil je tudi dvom v resničnost vladnih načrtov, da bi Slovenska vojska dosegla predvidenih 40.000 pripadnikov, kar je ena od točk obrambne resolucije.

Cigler Kralj: »Farsa vlade se razkriva, maske bodo padle«

Vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj je rezultat glasovanja označil za »zaključek farse« glede obrambnih izdatkov in dodal, da bo referendum razkril resnična stališča vladajoče koalicije. NSi ostaja odločno za članstvo v Natu.

Referendum o višjih obrambnih izdatkih bo tako najverjetneje postal del širšega političnega obračuna o vlogi Slovenije v globalnih varnostnih zavezništvih. Vladajoča stranka se bo nanj odzvala z novo referendumsko pobudo o članstvu v Natu, kar odpira prostor za eno najbolj ideološko nabitih kampanj zadnjih let.

Posvetovalna glasovanja morda res nimajo pravnih posledic, a, kot kaže, postajajo ključna politična orodja v spopadu za javno mnenje – in morebiti tudi za prihodnje volitve.