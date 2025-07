Referendum o izstopu iz Nata? Lahovnik: »To bi bil strel v lastno koleno«

Po odločitvi državnega zbora, da razpiše posvetovalni referendum o dvigu obrambnih izdatkov, so se v Gibanju Svoboda odzvali z napovedjo protipobude: državljane bodo pozvali k razmisleku o tem, ali naj Slovenija sploh ostane članica zveze Nato. Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je ocenila, da je to »edino pravo vprašanje«, ki si ga politika mora zastaviti v trenutnih geopolitičnih razmerah.

V stranki poudarjajo, da je referendum o članstvu v Natu pomemben za legitimno preverjanje družbenega konsenza o zavezništvu, ki Sloveniji prinaša tako pravice kot obveznosti. Kljub temu pa je pobuda naletela na številne kritike – tako zaradi časovne umestitve pred vrhom Nata kot zaradi očitkov o politični instrumentalizaciji varnostnih vprašanj.

Matej Lahovnik: »Nato je zavarovalna polica – odpoved nanjo je nevarna iluzija«

Na napoved referenduma o članstvu v zvezi Nato se je ostro odzval ekonomist in nekdanji minister Matej Lahovnik, ki meni, da bi takšen referendum Sloveniji lahko povzročil dolgoročno škodo, tako na varnostnem kot političnem parketu.

»Neprecenljivo bo spremljati, kako bodo ministri Levice in SD, ki na vladi niso nasprotovali dvigu obrambnih izdatkov na 5 % BDP, zdaj obrnili ploščo. In kako bodo vsi ministri in poslanci, ki so ob zakonodajnem referendumu o izjemnih pokojninah kulturnikov opozarjali na visoke stroške referenduma, zdaj zagovarjali smiselnost posvetovalnega referenduma,« je sporočil za Slovenske novice.

Po njegovem mnenju je članstvo v Natu »kot zavarovalna polica za varnost – premija sicer stane, a v primeru vojne ogroženosti zagotavlja najvišjo stopnjo zaščite«. Ob tem opozarja, da bi v času, ko »svet dobesedno gori v vojnah«, odpoved takšni zavarovalni polici pomenila strel v lastno koleno.

Lahovnik ob tem izraža skrb, da bi članice zavezništva Slovenijo lahko začele obravnavati kot nezanesljivo partnerico: »Bojim se, da nas bodo druge članice Nata, če sledijo razpravam v Sloveniji, kako premier nekaj obljubi in podpiše, doma pa ministri zagotavljajo, da se tega ne bomo držali, slej ko prej vrgle iz Nata. Kajti koristi od tako nezanesljive partnerice, kot je Slovenija, tako ali tako Nato pakt nima.«