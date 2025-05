Redka najdba blizu Ljubljane: dedek izkopal skrivnostni predmet iz 30. let

Dedek enega od uporabnikov Reddit Slovenija je na območju Dola pri Ljubljani našel staro značko. Ker ni vedel, kaj predmet predstavlja, se je avtor objave obrnil na omenjeno platformo in povprašal, ali slučajno kdo ve, kaj pomeni.

Kljub temu, da je značko že načel zob časa, so nekateri prepoznali grb Kraljevine Jugoslavije, ki ga krasita dvoglavi okronani orel in ščit s tremi polji – vsak od njih simbolizira enega od treh konstitutivnih narodov nekdanje skupne države.

Na spletni strani medals-orders.com je takšna značka, a dobro ohranjena, ocenjena na okrog 211 evrov.

Levi zgornji del grba predstavlja srbskega dvoglavega orla, desni zgornji del krasi hrvaška šahovnica, spodnji del pa vsebuje tri zvezde in lunin krajec, kar naj bi simboliziralo Slovence in Bošnjake.

Eden izmed uporabnikov pojasnjuje: »Zvezde naj bi bile Celjske, ker Slovenci nismo imeli svojega zgodovinskega grba, medtem ko naj bi polmesec predstavljal muslimanske prebivalce Bosne.«

Značka sega v čas, še preden je Jugoslaviji predsedoval Tito. FOTO: Wikimedia Commons

Še bolj zanimiva pa je bila nadaljnja identifikacija – uporabniki so ugotovili, da gre za oficirsko kokardo ene od civilnih služb Kraljevine Jugoslavije. Takšne ovalne značke so bile del uniforme in naj bi jih do leta 1939 nosili pripadniki žandarmerije, policije, finančne straže in drugih podobnih služb.

Nekdo je pojasnil: »To je oficirska kokarda, zelo značilna za uradnike pred drugo svetovno vojno. Po letu 1939 so jih zamenjali z novimi oznakami – t. i. model 39.«

Pomemben detajl za identifikacijo pa je število zvezd pod srbskim in hrvaškim simbolom. Avtor najdbe je potrdil, da se na znački nahajajo tri šest-krake zvezde, kar naj bi potrdilo, da gre za originalno predvojno različico grba.

Slovenci takrat brez grba

Ustvarjanje grba Kraljevine Jugoslavije je bilo že samo po sebi politično občutljivo. Po anekdoti, ki jo je eden od komentatorjev navedel v razpravi, naj bi bil med oblikovanjem grba hrvaški predstavnik užaljen, ker je na osnutku izpadel del šahovnice, medtem ko Slovenci niso imeli jasnega simbola, zato so se odločili za zvezde Celjskih grofov.

Najdba pri Dolu pri Ljubljani je dragocen opomnik, da slovenska zemlja še vedno skriva številne ostanke preteklosti, na katere lahko naletimo kadarkoli.

Ste tudi sami kdaj našli kaj podobnega? Pošljite nam fotografijo.