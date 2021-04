Redek pojav zahodno od Celja, temperatura –40 stopinj Celzija

Bralec nam je poslal fotografijo aprilskega vremena v Idriji. FOTO: Bralec Gregor

Celje (Medlog) malo pred 14. uro. FOTO: Arso

Kredarica v snegu. FOTO: Arso

Vreme prve aprilske dni je zelo pestro. Po obilnejših torkovih snežnih padavinah, je sneg ponekod presenetil tudi danes.V višinah je še vedno zelo mrzla zračna masa. Na višini pet kilometrov je temperatura zraka blizu –40 stopinj Celzija, zrak pri tleh pa se je dovolj segrel, da je ozračje postalo nestabilno, pojasnjujejo pri Agenciji RS za okolje (Arso). Pojavljajo se snežne plohe, zahodno od Celja pa je nastala tudi snežna nevihta. »V naših krajih je to razmeroma redek pojav, ki je povezan s prodorom polarne zračne mase. V naslednjih urah lahko nastane še kakšna.«Zaradi izredno nizkih temperatur pa so na Arsu za četrtek za celo državo prižgali oranžno, drugo najvišje opozorilo, ki velja od polnoči do približno 10. ure, za severovzhod Slovenije pa nato še rumeno opozorilo med 12. in 17. uro zaradi močnega vetra,ki lahko piha s hitrostjo od 50 do 70 kilometrov na uro.Jutri bo povečini sončno, sredi dneva in popoldne bo predvsem v severnih, vzhodnih in osrednjih krajih občasno nekaj več oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od –8 do –2, v mraziščih Notranjske in Kočevske okoli –15, najvišje dnevne od 6 do 12 stopinj.V petek se bo predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji pooblačilo, drugod bo delno jasno. Pihati bo začel jugozahodni veter. Mraz bo popuščal. V soboto bo zmerno, na zahodu občasno tudi pretežno oblačno. Pihal bo jugozahodni veter. Postopno bo toplejše.V nedeljo in ponedeljek bo ob jugozahodnem vetru na severovzhodu razmeroma sončno, drugod bo več oblačnosti. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. V torek bodo padavine zajele vso Slovenijo, od srede do petka pa bo spet povečini suho vreme.