Redarji prežijo na humanitarce?!

Milena Mušič se večkrat na teden pripelje pred nizko stavbo, stisnjeno med občinsko hišo in železniško postajo, ki ji je zob časa zadal prenekateri udarec, a vendarle še daje zavetje humanitarnim organizacijam, kot sta Rdeči križ (RK) in ZPMS. V zadnjih mesecih na njihova vrata trkajo tudi novi obrazi, ki so jih posledice epidemije pahnile na rob preživetja. Sivi in upadli so ti obrazi, pripoveduje dolgoletna prostovoljka Milena, ki v desetletjih dela za območni Rdeči križ spremlja mnoge žalostne usode.Tudi ona jih ima že čez sedemdeset, a kar vztraja, srce ji ne dopusti odnehati. Kar pa jo v zadnjih mesecih najbolj boli, ...