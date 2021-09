Recept za celjsko rolco je skrivnost

50 centov je stalo vino, pol evra pa rolca.

Nič skupnega s šamrolcami

Tam sta bila tudi predsednik državnega zbora Igor Zorčič in poslanka Janja Sluga. Foto: Gregor Katič

Slaščičarna Rolca ponuja sladice tudi z rožnato čokolado. Foto: Vlasta Gričar/FB

Prvi v Celju so sladke rolce ponujali pri Zvezdi. Foto: Vlasta Gričar/FB

Festival Rol.ce in vin.ce, ki se je odvijal minulo soboto v Gubčevi in Lilekovi ulici, je v mestno jedro privabil veliko ljubiteljev znamenitih celjskih slaščic – celjskih rolc – in predikatnih vin okoliških vinarjev. Celjske rolce so predstavili štirje ponudniki, in sicer Kavarna Rolca, Hotel Evropa Celje, Slaščičarna Zvezda ter Pekarna Geršak. Sodelovali so tudi štirje vinarji, Vina Mramor, Hiša vina Emino, Vino Frešer ter Šmarska vinska klet.»S kulinarično tržnico smo želeli obiskovalcem mesta predstaviti in približati celjsko rolco kot slaščico, ki ima v Celju dolgo in bogato zgodovino, poznano predvsem iz Slaščičarne Zvezda, a jo zdaj pripravljajo tudi že drugi ponudniki. Društvo Vin.ce pa je izbralo vinarje, ki so obiskovalcem ponudili v pokušino predikatna vina,« je povedaliz Zavoda za kulturne prireditve in turizem, ki je skupaj z društvom Vin.ce, Kavarno Rolca ter mestno četrtjo Celje Center pripravil letošnji festival. »Skupna želja vseh je, da dogodek postane tradicionalen in da ga v prihodnjih izvedbah nadgradimo ter s skupnimi močmi poiščemo najboljši recept za celjsko rolco, ki je med slaščičarji že vrsto let skrivnost,« je še dejal Erjavec. In s tem dal vnaprej vedeti, da bomo med slaščičarji zastonj moledovali za navodila, kako pripraviti znamenite celjske rolce.Je pa seveda znano, da te nimajo nič skupnega s tako imenovanimi šamrolcami, ki so narejene iz listnatega testa. Tisto, kar je javno znano, namreč je, da so celjske rolce pečene iz orehovega medenega testa, polnjene s stepeno sladko smetano in oblite s čokolado. Ne le temno in mlečno, temveč tudi popularno ruby, čokolado roza barve. To pa je tudi vse, kar vam lahko izdamo.Organizatorji so bili veseli, da jim je bilo vreme naklonjeno, zato je bilo v mestu precej obiskovalcev, ki so se morali držati vseh ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa; predvsem so morali upoštevati medsebojno razdaljo in nošenje zaščitnih mask. A to obiskovalcev ni odvrnilo od degustacije tako rolc kot tudi vina. In zanimivost? Prireditelji so za oboje določili zares simbolično degustacijsko ceno. Za celjsko rolco je bilo namreč treba odšteti zgolj pol evra, za kozarec sladkega vinca pa 50 centov, sta se pošalila znani celjski tiskariz grafike Gracer ter dr., zgodovinar in direktor Zgodovinskega arhiva v Celju, ki sta se tudi domislila ustanovitve društva Vin.ce. Zanju je bil izziv, kako rolce, ki so odlična sladica z dolgo tradicijo, povezati z vinom. A jima je očitno uspelo. In mnogi upajo, da se bo festival obojega obdržal in postal tradicionalen.