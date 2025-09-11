Rdeča luč za Natašo Pirc Musar in Tanjo Fajon: ne smeta v Republiko Srbsko

Vlada Republike Srbske je na današnji seji sprejela odločitev, da predsednici Slovenije Nataši Pirc Musar in slovenski zunanji ministrici Tanji Fajon prepove vstop v entiteto in naročila notranjemu ministrstvu, da jima onemogoči vstop na ozemlje Republike Srbske, poroča spletni portal Televizije Republike Srpske (RTRS).

Gre za odziv na današnjo odločitev slovenske vlade, ki je soglasno sprejela prepoved vstopa v Slovenijo razrešenemu predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku, pri čemer je podpredsednik slovenske vlade Matej Arčon pojasnil, da je obrazložitev odločitve tajna.

Vlada Republike Srbske je ocenila, da je bila prepoved vstopa Dodiku v Slovenijo »izdana brez jasne pravne podlage in razloga«.

Dodali so, da gre za »neposredno vmešavanje v notranje zadeve in kršitev mednarodnih konvencij«, ter da poteza Slovenije »predstavlja korak nazaj v odnosih in evropski perspektivi regije«. Označili so jo tudi za »politično motivirano«.

Pri tem se porajajo številna vprašanja o izvedljivosti in zakonitosti sprejetega ukrepa vlade Republike Srbske, navaja slovenski portal medijske mreže N1.

Področje zunanje politike je namreč v pristojnosti države Bosne in Hercegovine, izvajanje nadzora na mejah pa naloga mejne policije BiH.

Poleg tega so tu tudi pomisleki o legitimnosti vlade Republike Srbske, še navaja N1.

Državna volilna komisija v BiH je Dodiku avgusta odvzela predsedniški mandat zaradi pravnomočne obsodbe, po kateri šest let ne more opravljati političnih funkcij.

Dodik in njegovi sodelavci v Republiki Srbski so sklep ignorirali in Dodika še vedno obravnavajo kot predsednika. Konec avgusta je nato odstopil premier Radovan Višković in začelo se je sestavljanje nove vlade Republike Srbske, ki je dolžnosti prevzela ta teden. Mandat za njeno sestavo ji je podelil Dodik, ki po razrešitvi dejansko nima več pristojnosti za podeljevanja mandatov, zato so tudi odločitve nove vlade po mnenju več pravnikov nezakonite in nelegitimne.