Rdeč alarm: na kliniki naj bi jih okužil asimptomatski bolnik

Zaznane so bile okužbe med zaposlenimi na Ortopedski kliniki, katerih izvor je najverjetneje asimptomatski bolnik, so sporočili iz UKC Ljubljana.Preberite tudi:Do zaključka epidemiološke analize in opravljenih brisov predvidoma za 10 dni ustavljajo elektivne ortopedske posege, naročeni bolniki bodo prejeli nov datum posega, so še sporočili iz naše največje bolnišnice. Urgentni bolniki bodo sprejeti na druge oddelke in ustanove, so dodali. Ambulanta dejavnost trenutno nadaljuje delo.Prav okužbe med zdravstvenimi delavci so ena največjih težav v drugem valu epidemije novega koronavirusa, saj jih že sicer močno primanjkuje. Številni opozarjajo na veliko težavo; kdo bo skrbel za bolnike na covid-oddelkih, še posebej za tiste, ki so na respiratorjih.