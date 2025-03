Iz reda jezuitov zaradi številnih obtožb o hudih spolnih zlorabah izključeni slovenski pater Marko Ivan Rupnik se že več tednov mudi v samostanu benediktinskih sester Priscille v kraju Montefiolo, kakih 70 kilometrov oddaljenem iz Rima, je poročala skupina katoliških novinarjev na spletnem portalu časnika La Nuova Bussola Quotidiana. Kot poročajo, tam bivajo še drugi nekdanji jezuiti iz centra Aletti, ki ga je ustanovil in do izbruha škandala vodil Rupnik. V Montefiolu stoji starodavni in veličastni samostan, ki je bil prvotno v lasti bratov kapucinov in ga je po propadu leta 1935 kupil in pr...