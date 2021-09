Razvpiti Slovenec: Posnel bom film, Okorn ni režiser

Okorn je takole odgovoril nastopajočemu v njegovemu filmu, ki ga je na facebooku napadel Ličina. FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook

Razvpiti slovenski državljan, ki so ga nedavno aretirali v Avstriji zaradi suma storitve kaznivih dejanj, povezanih s trgovanjem s prepovedanimi drogami, je kot kaže iz celovškega zapora že izpuščen. Prav tako mu je slovensko sodišče odredilo pripor kot domnevnemu trgovcu z mamili. Do zdaj se je branil s prostosti, a ker se ni nameraval udeleževati obravnav, mu je sodišče odredilo pripor. Kljub obilici opravkov, ki jih ima s sodiščem, pa Ličina razmišlja, da bi po zgledu režiserjaposnel še en dokumentarni film o covidu-19.Ličina je prepričan, da je Okorn pristransko posnel film in je pokazal le eno plat zgodbe, zato bo z ekipo prostovoljcev posnel svoj »nevtralni dokumentarni film«. Pravi, da pozna medicinske sestre, ki mu pošiljajo fotografije polpraznih covidnih oddelkov, hkrati pa k filmu poziva predvsem tiste s stranskimi učinki po cepljenju. Med drugim pove, da je v času epidemije umrl tudi njegov oče, ljudi pa poziva, naj pošljejo dokumentacijo, ali so njihovi sorodniki, prijatelji umrli s covidom ali zaradi covida.Okornu očita, da je posnel le propagandni film, da bi osebnimi in ganljivimi zgodbami sejal strah pred covidom-19, in da se po njegovem mnenju v vlogi režiserja ni dobro odrezal. Ličina, ki priznava, da ni režiser, temveč fizioterapevt in prodajalec avtomobilov, bo zdaj, kot kaže stvari vzel v svoje roke. »Mitja, če si ti režiser, bom tud jaz,« je Okornu sporočil Ličina, ki naj bi v treh mesecih dvakrat prebolel covid in obakrat z rahlim prehladom.Ličina se je obregnil tudi v zgodbo enega od nastopajočih v Okornovem filmu, ki ga je doletel dolgotrajni covid in mu očital, da je plačanec. Na to se je odzval tudi Okorn, ki je nekoliko sarkastično zapisal, da že komaj čaka, da bo Anis posnel film, ki »bo vsem nam pokazal drugo stran medalje in kako se to dela. Najlažje je biti facebook kritik, ampak Anis se je pa dejansko odločil, da bo denar dal tja, kjer ima usta ('put his money where his mouth is'),« je zapisal Okorn.Okornu so že pred predvajanjem nekateri očitali, da je posnel le ljudi, ki so huje zboleli za covidom in ki pozivajo k cepljenju, medtem ko ljudi, ki imajo težave po cepljenju ni izpostavil. Okorn je na kritike odgovoril, da je nasprotnike cepljenja in takšne s težavami po cepljenju pozival, naj se izpostavijo in bi posnel proti utež, a se mu nihče ni javil.