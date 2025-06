Razvpiti davčni svetovalec in Janšev prijatelj zelo glasno hvali Goloba

Finančni minister Klemen Boštjančič je pred kratkim za POP TV izjavil, da so v Bosni in Hercegovini davčni pogoji še bolj privlačni kot na Hrvaškem, poroča za Delo novinar Novica Mihajlović. Je to priporočilo Slovencem, naj odprejo podjetje v BiH?

Marsikdo bi lahko na to pomislil. Razvpitemu davčnemu svetovalcu Roku Snežiču se je namreč v obdobju vladavine aktualne vlade obseg posla v BiH močno povečal. Priznal je, da mu slabšanje poslovnega in davčnega okolja pri nas in že same razprave na to temo zelo ustrezajo.

»Težko vam povem, kako hvaležen sem tej vladi, da počne to, kar počne. Vsekakor pa, kar se tiče mojega posla, si lahko le želim, da nam Golob še dolgo vlada,« je povedal za Delo.

V določenih primerih lahko tudi za kaznivo dejanje

A po drugi strani Furs že dve leti svari pred selitvijo kapitala v BiH. »Posameznik, ki se odloči za odprtje podjetja v BiH, se mora prepričati, da ne sodeluje v davčni utaji. Davčni svetovalci pogosto prepričujejo, da gre zgolj za davčno optimizacijo, finančna uprava pa ugotavlja, da ni tako. Posledica za posameznika in podjetje je obdavčitev z visokimi obrestmi, globa, v določenih primerih pa gre lahko tudi za kaznivo dejanje,« so na Finančni upravi RS (Furs) zapisali v opozorilu, objavljenem marca 2023.

Prijateljuje z Janšo Rok Snežič je javnosti znan tudi zaradi prijateljevanja s predsednikom SDS Janezom Janšo. Pred časom je POP TV poročala, da je Snežič potrdil, da sta še vedno prijatelja in da mu o davkih svetuje kot prijatelj.

Rok Snežič nima nič proti morebitnim komunikacijskim zdrsom finančnega ministra. »Če je to dejansko bilo mišljeno kot vabilo slovenskim podjetnikom, da odprejo podjetje v BiH, me ne moti. Ni jasno, zakaj bi minister priporočal BiH, Furs pa odsvetoval, a to naj se oni sami med seboj dogovorijo,« zaključi Snežič, ki slovenskim naročnikom ponuja storitev odpiranja in vodenja podjetij v BiH, natančneje na območju Republike Srbske.

