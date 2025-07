Razvoz in raztros gnojnice ob soboški bolnišnici povzroča predvsem neznosen smrad (FOTO)

Mnogi bolniki in drugi obiskovalci, a tudi zaposleni v Splošni bolnišnici Murska Sobota (SB MS), so minulo sredo dopoldan bili ogorčeni. Ni jim bilo jasno, da se lahko kaj takega dogaja v neposredni bližini osrednje zdravstvene ustanove v Pomurju, saj so trdili, da niti v sobah kirurgije in drugih oddelkov v bližini kmetijskih površin, ne morejo normalno dihati.

Enako naj bi bilo tudi v nekaterih drugih ambulantah in celo na urgenci, ginekološko porodnem oddelku in še kje. »Seveda je še posebej nevzdržno bilo za tiste, ki so se v bližini zadrževali na prostem. Nekdo je namreč v sredo, v dopoldanskih urah tik ob ograji bolnišničnega kompleksa, iz večje cisterne trosil gnojnico, kar je povzročalo neznosen smrad in ne samo to,« nam je z veliko dozo jeze sporočil možakar, ki je na urgenco pripeljal svojo mamo.

Nekoliko mlajši moški pa je tarnal, češ da mnogi kmetovalci niti na oddaljenih kmetijah ne smejo kar trositi gnoj po naravnem okolju. Zato ga je zanimalo, kako je urejeno tovrstno ravnanje z gnojnico, če je raztrošenje slednje v tem toplem in sušnem času sploh dovoljeno in ali se zadeva ne bi mogla urediti v kakšnem ustreznejšem času, ne pa ko so poleg ležečih bolnikov, tudi ambulante polne pacientov?

Vodja marketinga v družbi Panvita je razložila

Ker je »sporno« kmetijsko zemljišče v upravljanju največjega slovenskega pridelovalca hrane, smo se obrnili na družba Panvita, kjer so nam zagotovili, da »se zavedamo odgovornosti, ki jo imamo kot upravljavec kmetijskih površin v neposredni bližini pomembnih javnih ustanov, kot je murskosoboška bolnišnica. Iskreno se opravičujemo za neprijetnosti, ki so jih povzročile vonjave ob nedavnem razvozu digestata. Razumemo občutljivost lokacije in situacijo pacientov ter zaposlenih, zato si prizadevamo, da vse agrotehnične postopke izvajamo čim bolj odgovorno in v najkrajšem možnem času. V celoti pa se žal temu ne moremo izogniti,« nam je razložila Simona Petek Čerpnjak, vodja marketinga v družbi Panvita.

Prav tako nam je pojasnila, kako je s potekom gnojenja v takšnih primerih. Časovne omejitve za raztros tekočih organskih gnojil določa uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. »Po tej uredbi je uporaba tekočih organskih gnojil prepovedana le v obdobju od 15. novembra do 1. marca. V preostalem delu leta, tudi v toplejših in sušnih obdobjih, zakonodaja gnojenje dovoljuje, saj je to nujno za zagotavljanje hranil rastlinam in doseganje kakovostnih pridelkov. Prepoved velja predvsem zaradi varstva voda in ne zaradi vonjav, zato v tem času ni zakonskih ovir za gnojenje, če so izpolnjeni ostali pogoji. Razvoz digestata načrtujemo takoj po spravilu pridelka, saj smo časovno omejeni zaradi kmetijskih ciklov. Že 20 let vsa organska gnojila takoj injiciramo v tla in jih po površini ne polivamo, s tem omejujemo širitev neprijetnih vonjav v okolje. V konkretnem primeru smo z razvozom začeli v zgodnjih (6,00) jutranjih urah, ko so temperature nižje, s čimer zmanjšujemo izhlapevanje in posledično tudi neprijetne vonjave. Takoj po razvozu smo pristopili k obdelavi tal, da se gnojilo čim prej vključi v zemljo in se s tem dodatno zmanjša vpliv na okolico. Vsa naša ravnanja so v skladu z dobro kmetijsko prakso in veljavnimi predpisi. Ob tem skrbimo za ustrezno skladiščenje in evidenco uporabe gnojil, kot to zahtevajo pristojni organi in inšpekcijske službe.«

Ob tem naj je Simona Petek Čerpnjak zagotovila, da se v podjetju zavedajo, da »je vonj ob gnojenju lahko moteč, še posebej v urbanem okolju in v bližini zdravstvenih ustanov. Zato si vedno prizadevamo, da z optimalnim načrtovanjem in hitro izvedbo vseh postopkov zmanjšamo vpliv na okolico. Za nastalo situacijo se iskreno opravičujemo vsem, ki so se čutili prizadete.«

Bolnikom, obiskovalcem in sodelavcem se je za nevšečnosti opravičil tudi direktor SB Murska Sobota, Roman Ladislav Ratkai, ki nam je povedal, da vodstvo bolnišnice ne more vplivati na dogajanje okrog bolnišnične ograje. Dodal je, da s sosedi, zlasti s Panvito odlično sodelujejo, in verjame, da bodo nevšečnosti vse bolj poredko in v krajšem časovnem obdobju. Zadevo smo preverili tudi na Mestnem inšpektoratu MO Murska Sobota, kjer so nam zatrdili, da je gnojenje agrotehnični ukrep, ki je urejen v Zakonu o kmetijstvu. Nadzor nad izvajanjem zakona torej ne izvajajo oni. Določene omejitve virov vonjav, kot so farme, kompostarne, bioplinarne sicer ureja tudi veljaven prostorski načrt Mestne občine Murska Sobota, ki določa, da je pri skladiščenju in prevozu gnoja (tudi gnojevke) iz teh virov obvezna uporaba tehnoloških postopkov, ki preprečujejo obremenjevanje okolja z neprijetnimi vonjavami,« nam je povedala Vida Lukač, vodja kabineta župana MO Murska Sobota.

