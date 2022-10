Razumejo zakaj je prišlo do Ruplovega odstopa in ga sprejemajo

Ministrica za kulturo Asta Vrečko se je odzvala na odstopno izjavo direktorja Javne agencije za knjigo RS (JAK) Dimitrija Rupla in izpostavila, da ministrstvo za kulturo odstop sprejema. Izrazila je tudi prepričanje, da bo v najkrajšem možnem času imenovano novo vodstvo JAK.

Razumejo zakaj je prišlo do Ruplovega odstopa

Kot je še pojasnila ministrica za kulturo Asta Vrečo, na ministrstvu tudi razumejo, zakaj je prišlo do Ruplovega odstopa z mesta direktorja JAK. Izrazila je tudi prepričanje, da bo predstavitev Slovenije prihodnje leto na knjižnih sejmih v nemškem Frankfurtu in italijanski Bologni na najvišji ravni.

Ponovila je, da ministrstvo za kulturo zelo skrbijo priprave na enega največjih projektov na področju kulture v naslednjem letu, Frankfurtski knjižni sejem, na katerem bo Slovenija častna gostja. Potrdila je, da se je z direktorjem JAK doslej sestala dvakrat na pogovoru o odprtih vprašanjih ter tudi s samim direktorjem Frankfurtskega knjižnega sejma Jürgenom Boosom, ko je bil ta v Sloveniji, s katerim je imela po njenih navedbah zelo konstruktiven pogovor. Kot je še dejala, »je tudi njega zaskrbelo, da morda priprave niso takšne, kot bi morale biti«, podrobneje pa o teh pogovorih ni želela spregovoriti.

Poudarila je, da je bilo že pred njenim prihodom na čelo ministrstva za kulturo veliko pozivov, zaskrbljenih pisem strokovne javnosti z opozorili na zamude pri pripravah Slovenije na omenjeni knjižni sejem in tudi v luči tega, da mu sledi sejem v Bologni, ki sta po njenih besedah »dva izjemno pomembna projekta za slovensko kulturo, umetnost in knjigo«. Slovenija ima naslednje leto »izjemno zgodovinsko priložnost« za predstavitev svoje »kulture in umetnosti v najboljši luči«.