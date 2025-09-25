Razsvetljave v tem delu Ljubljane ne bo, župan Janković: »Naj kar hodijo v mesečini«

Ljubljanski župan Zoran Janković ima te dni polne roke dela s projekti, mnogi večji se zaključujejo, drugi se še bodo. Tako se je po dolgih mesecih obvozov in gneč za promet le odprla Linhartova cesta, delno tudi krožišče Žale, še vedno pa potekajo dela na dveh cestah, ki povezujeta Šmartinsko s severnim delom prestolnice.

Občina obnavlja tudi več drugih cest, poteka gradnja stanovanjskih blokov na Parmovi ulici, pa seveda nove železniške postaje ter vse pripadajoče infrastrukture in še in še. Župan si je ob vsem tem vzel čas tudi za sokrajane in na družabnih omrežjih odgovoril na nekaj pobud in vprašanj.

Ob umetnem jezercu so si dom ustvarile mnoge živali. FOTO: Mavric Pivk

Enega od Ljubljančanov je denimo zanimalo, ali lahko na Koseškem bajerju, priljubljenem sprehajališču in zbirališču pod Rožnikom, pričakuje javno razsvetljavo. »Vsak večer se zelo veliko ljudi sprehaja okoli Koseškega bajerja. Kakšna luč več bi bila dobrodošla,« se je glasila pobuda, s katero pa se Janković ne strinja. »Jaz pa mislim, da je to naravni rezervat in naj kar hodijo v mesečini. Luči tam ne bo,« je bil jasen župan.

In prav ima. Koseški bajer je dragoceno bivalno okolje za mnoge živali in rastline, ki za obstoj potrebujejo stoječe vode, ter eno redkih obstoječih mokrišč v Ljubljani. Nastal je na območju nekdanjega glinokopa, gre torej za umetno jezero, kjer so si dom med drugim ustvarile race mlakarice, zelenonoge tukalice, labodi grbci, številne dvoživke, kačji pastirji in druge živalske vrste, ki z javno razsvetljavo, ki bi ljudem morda res omogočila varnejše nočne sprehode, ne bi prav nič pridobile, prej nasprotno.