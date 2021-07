Pred kratkim je minilo 80 let od smrti in 109 od rojstva Sergeja Mašere, slovenskega častnika, poročnika bojne ladje in narodnega heroja. Skupaj z Milanom Spasićem je 17. aprila 1941 v Boki Kotorski razstrelil rušilec Zagreb in z njim potonil. Rušilec Zagreb FOTO: WikipediaPomorski muzej Piran je ob 80-letnici junaške smrti Sergeja Mašere prek zooma pripravil okroglo mizo, v kateri so sodelovali ugledni poznavalci vojaške zgodovine in pomorstva. Mašera se je rodil 11. maja 1912 v Gorici očetu Francu in mami Idi. Imel je še brata Marjana in sestro Vido. Po prvi svetovni vojni se je morala nje...