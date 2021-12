Razstavljene jedi so pojedli

Turistično društvo Cven pri Ljutomeru na Murskem polju v Prlekiji deluje že dobrih 20 let. Člani ohranjajo stare kmečke običaje, navade in prleško kulinariko, ki so jo podedovali od prednikov. Na Cvenu je zelo znana prleška tünka, članice društva pa ohranjajo tudi druge jedi.

Pripravili so specialitete, ki jih pečejo v Prlekiji, za vse pa uporabili domače sestavine.

Na prireditvenem prostoru na Grüntu pogosto pripravljajo kmečko tržnico. V teh dneh so pripravili kulinarično razstavo, na ogled so bile dobrote, stare jedi iz koruzne ter pšenične moke in ocvirkov. Vse sestavine so bile domače, saj so pecivo in pogače spekle članice društva. Tam so bili potica, zabeljena polenta, ocvrte hrenovke v koruznem testu, kifeljčki, ocvrta polenta z ocvirki s prilogo, kvasenica in postržnjača, palačinke z dodatkom koruzne moke, ob vsem tem pa še vino iz prleških vinogradov. Takšne jedi so predniki jedli v času kmečkih in drugih opravil. Ob koncu so razstavljene jedi brezplačno razdelili med obiskovalce. Vsi, ki so si ogledali razstavo, so pohvalili gospodinje – članice društva, saj so pripravile pravo pašo za oči in marsikateremu prišleku so se pocedile sline.

Kulinarične dobrote na Grüntu na Cvenu FOTOGRAFIJI: Jože Žerdin

Članice društva, Marija Košnik, Marina Graj in Viktorija Vičar, so v krušni peči pekle ajdove krapce, kvasenice in postržnjače; gre za specialitete, ki se pečejo v Prlekiji, za vse pa uporabljajo domače sestavine, skuto, smetano, kvas ter ajdovo moko, ostro in krušno moko, ki jo kupijo v mlinu Stanjko v Grabah. Skozi razstavo nas je popeljala podpredsednica TD Cven Jožica Bratinščak.