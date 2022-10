Razstavili užitne in strupene gobe

Gobarsko društvo Sežana, ki bo kmalu zaznamovalo pol stoletja delovanja, je na Bunčetovi domačiji v Dutovljah pripravilo tradicionalno jesensko razstavo, na kateri so obiskovalcem predstavili skoraj 200 vrst različnih gob, od užitnih, pogojno užitnih do strupenih.

Razstavo že več let pripravljajo v sodelovanju z domačim Turističnim društvom Kras, ki ga vodi Neva Filipčič, ta je tudi predsednica Krajevne skupnosti Dutovlje.

Pripravile so gobje jedi.

Ob dolgoletni predsednici sežanskega gobarskega društva Ljubi Tavčar Bandelj sta pri determiniranju gob sodelovala še njihova člana, tržaška gobarja Darjo Fortuna in Claudio Barbo. Marljive članice so ponudile še gobji golaž s polento, gobov namaz in gobe z jajci.