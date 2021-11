Razstava po navdihu krav

Ljubljanske mlekarne so povabile k sodelovanju pet mednarodno priznanih slovenskih umetnikov – Aljo Horvat, Natana Eskuja, Nenada Cizla, Mitjo Ficko in Vido Igličar. S projektom želijo v ospredje postaviti pristnost in svobodo, ki sta dve pozitivni točki proste paše. Hkrati pa sta to tudi dve lastnosti umetnosti.

Kako je nastala mumetnost?

Peterici krav s kmetije Na Kalu so nadeli na ovratnike posebne GPS-sledilnike, ki so vsako uro javljali natančno lokacijo krave na pašniku. Iz tega je nastal vzorec poti, ki jih krave vsakodnevno prehodijo. Vzorec je razgiban in iz njega ne moremo razbrati, kako se krave odločajo za svoje stezice. Nato so umetniki prejeli vzorce in čakala jih je naloga, da z vso umetniško svobodo, ki jim pripada, naredijo umetnijo. Uporabili so različne tehnike ustvarjanja, vsak umetnik pa je v osnovi zgradil novo zgodbo krave mumetnice. Uspelo jim je združiti na prvi pogled nezdružljivo.

Kako jim je to uspelo, si lahko ogledate od 8. novembra do 6. decembra 2021 v galeriji EX Arte na Židovski ulici v Ljubljani, od 12. novembra pa tudi virtualno na www.mumetnost.si. Paša za oči.

Naročnik oglasne vsebine so Ljubljanske mlekarne